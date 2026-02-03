Furt noaptea trecută în zona Crângul lui Bot. Un bărbat și o femeie prinși în flagrant de jandarmi

Un bărbat și o femeie au fost prinși în flagrant noaptea trecută de un echipaj de jandarmi în timp ce sustrăgeau aproape 2000 de metri de cablu din curtea unei societăți comerciale.

„În data de 02 februarie, în jurul orei 02:30, o patrulă din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova aflată în serviciu în zona Crângul lui Bot, a observat un autoturism cu portbagajul deschis, parcat în apropierea gardului unei societăți comerciale”, au transmis reprezentanții IJJ Prahova.

Verificând motivul staționării autovehiculului în zona respectivă, jandarmii au constatat că în interiorul acestuia se aflau două persoane, un bărbat și o femeie, precum și mai multe role de cablu cu inserție metalică.

„Existând suspiciunea săvârșirii infracțiunii de furt calificat, colegii noștri au întocmit actele de sesizare, care împreună cu persoanele în cauză și cei 1800 m de cablu cu inserție metalică au fost predate organelor abilitate în vederea continuării cercetărilor”, au mai transmis reprezentanții Jandarmeriei Prahova.