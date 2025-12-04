- Publicitate -
Accident la Blejoi, sensul de mers spre Vălenii de Munte

Sursa foto: Whatsapp InfoTrafic

Un accident rutier a avut loc joi, 4 decembrie 2025, la Blejoi, în urma căruia două persoane au fost transportate la spital.

Potrivit primelor informații accidentul s-a produs pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de trafic și nerespectării distanței regulamentare.

În accident au fost implicate două mașini, un autoturism și o autoutilitară. Autoutilitara a lovit din spate autoturismul. În urma impactului două persoane au fost transportate la spital, aceastea fiind pasageri în autoturismul lovit din spate.

Revenim cu detalii.

UPDATE

„Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizați la data de 4 decembrie a.c., cu privire la producerea unui accident rutier pe Drumul Național 1B, în zona km. 4+700 m, în localitatea Blejoi.

Aceștia s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat de 63 de ani ar fi condus o autoutilitară pe Drumul Național 1B, pe direcția de deplasare Ploiești către Vălenii de Munte și ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 59 de ani, pe aceeași direcție de mers.

În urma producerii accidentului rutier a rezultat vătămarea corporală a doi pasageri din autoturismul condus de bărbatul de 59 de ani, care au fost transportați la spital pentru investigații medicale de specialitate.

Conducătorii auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii accidentului rutier, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

