ISU Prahova, zeci de mii de litri de apă menajeră, distribuită azi

ISU Prahova a transmis, în această seară, că acțiunile de sprijin destinate populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița a continuat.

Misiunea de distribuire a apei menajere cu ajutorul autocisternelor din dotarea inspectoratului a continuat pe parcursul acestei zile, astfel:

municipiul Câmpina, în mai multe locații precum Căminul de bătrâni Conacul Bunicii, Casa Tineretului și Liceul Electromecanic.

orașul Băicoi, la Spitalul Patrick.

comuna Telega.

Pe parcursul acestei zile a fost distribuită o cantitate de apă menajeră de peste 35000 litri.

Reamintim, de vineri, 28 noiembrie, 12 comune și orașe din Prahova au rămas fără apă potabilă. Producătorul de apă ESZ dă vina pe turbiditatea crescută din cauza ploilor, dar și pe volumul redus de apă din barajul Paltinu, care este golit parțial și controlat pentru lucrări de reparații.