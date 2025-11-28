Bărbat din Drajna, reținut 24 de ore pentru proxenetism

Un bărbat în vârstă de 37 de ani, din Drajna, bănuit de săvârșirea infracțiunii de proxenetism, a fost reținut pentru 24 de ore. Polițiștii din cadrul Poliției orașului Vălenii de Munte au găsit asupra sa și suma de 15.000 de lei. Întrucât banii nu au putut fi justificați, aceștia au fost confiscați, constituind acum probă în dosar.

Măsura reținerii bărbatului a fost luată pe 26 noiembrie 2025.

Cercetările au fost inițiate în contextul unor activități complexe de documentare a unei cauze penale, din care a rezultat că individul de 37 de ani, din comuna Drajna, ar fi determinat și înlesnit practicarea prostituției de către o femeie, în scopul obținerii de foloase patrimoniale.

„În urma investigațiilor operative desfășurate de polițiști, la data de 26 noiembrie 2025, bărbatul a fost depistat în timp ce conducea un autovehicul, în interiorul acestuia aflându-se și femeia în cauză.

Asupra bărbatului a fost identificată o sumă de bani, a cărei proveniență nu a putut fi justificată, aceasta fiind ridicată în vederea continuării cercetărilor.

Față de persoana bănuită a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, urmând ca aceasta să fie prezentată unității de parchet competente pentru analizarea oportunității dispunerii unei alte măsuri preventive.

În cauză, cercetările sunt continuate de polițiști în cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul săvârșirii infracțiunii de proxenetism”, a transmis Poliția Prahova.