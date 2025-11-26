- Publicitate -
Incendiu violent la un spital din Spania. Pacienții au fost evacuați 

incendiu Spania
Un incendiu puternic a izbucnit, astăzi, 26 noiembrie, la  spitalul Santa Lucia din Cartagena, Spania. O parte din personal şi pacienţi au fost evacuați de urgență. Din fericire, nu există victime.

„Incendiul a izbucnit la ora locală 7.15 (8.15, ora României), la Spitalul Santa Lucía din Cartagena”, au anunţat pe rețeaua X serviciile municipale de urgenţă.

Reprezentanții Primăriei din Cartagena au transmis că pompierii au reușit să împiedice extinderea flăcărilor în aproximativ 25 de minute după sosire și că nimeni nu a fost rănit.

La sosirea la fața locului, pompierii au verificat toate zonele interioare. Agenții au stabilit un cordon de securitate în interiorul clădirii, iar pacienții au fost transferați în alte zone ale complexului spitalicesc pentru a facilita munca lor, potrivit surselor din cadrul Poliției Naționale consultate de Europa Press, potrivit publicației elpais, citată de digi24.ro.

Anchetatorii încearcă acum să determine care a fost cauza incendiului extrem de violent.

