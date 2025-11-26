Ce se întâmplă cu spitalul CFR Ploiești – LIVE

Incendiu la un depozit de muniție din Mija

Pompierii din Dâmbovița intervin în această dimineață pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de muniție din Mija. 

„La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul era lichidat, iar în acest moment se înregistrează doar degajări de fum. Se acționează pentru ventilarea spațiilor afectate. Au fost evacuate 25 de persoane”, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.

Nu sunt raportate victime.

La fața locului sunt mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moreni, precum și două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Târgoviște.

Vom reveni cu detalii.

