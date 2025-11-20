Ce poți face în weekend la Ploiești și în județ

Toamna e plină de viață în Prahova printr-o serie de evenimente, care aduc comunitatea mai aproape de frumos, tradiție și emoție. În cel de-al patrulea weekend din noiembrie, vremea va fi plăcută, numai bună de ieșit din case pentru a participa la concerte, evenimente sportive și hipice, dar și dezbateri despre felul în care publicitatea, rețelele sociale, hrana ultraprocesată, drogurile, alcoolul, chiar și munca ne afectează sănătatea.

Trupa „Cargo”, vineri, 21 noiembrie, la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiești

Spectacolul este programat pentru ora 19.30.

„Vă așteptăm la un eveniment unic, o seară magică alături de CARGO, care vor fi “Aproape de voi”, într-o atmosferă electrizantă și plină de emoție. Pregătiți-vă pentru o „ploaie” inevitabilă de aplauze și momente de neuitat.

Vino să fii parte din istorie, să simțim împreună puterea rock-ului autentic”, transmit organizatorii evenimentului.

Carpathian Cup (off-road) și Trofeul Oașului (rally-raid), la Slănic

După o absență lungă din peisajul off-roadului românesc, Carpathian revine în prim-plan între 21 – 23 noiembrie, la Slănic Prahova, în organizarea ACS Carpathian Off Road, într-un cadru în care participanții vor avea parte atât de natură și peisaje de poveste, cât și de adrenalină. Organizatorii au pregătit trasee spectaculoase și numeroase provocări tehnice pentru a reda spiritul autentic al competiției Carpathian.

Se va concura la Clasa Standard A, la Clasa Standard B, la Clasa Challenge, la Clasa SSV și la Clasa Open/Extrem. În ceea ce privește programul de desfășurare al competiției, acesta a fost schițat astfel: vineri – 21.11.2025: 16:00 – 22:00, verificarea tehnică pentru autovehicule și înscrierile; sâmbătă – 22.11.2025: 07:30 – 08:30 verificarea tehnică pentru autovehicule și înscrierile; 09:15, ședință tehnică (Briefing); 09:30 startul competiției – Proba Trophy; ora 17:00, sosirea; duminică – 23.11.2025: 09:30, ședință tehnică (Briefing); 10:00, startul probei Superspeciale / Trial; 14:00: ora estimată pentru premiere.

Această competiție are un caracter caritabil, astfel că o parte din taxele de înscriere va fi folosită pentru a sprijini acțiunile locale ce vor fi desfășurate cu ocazia Sărbătorilor de iarnă.

Doi an de „Cafeneaua lui Caragiale”, prima cafenea -muzeu din România

Evenimentul are loc vineri, 21 noiembrie, începând cu ora 16:00.

„Au trecut deja doi ani de când am deschis prima cafenea-muzeu din România – Cafeneaua lui Caragiale. Doi ani plini. Plini de proiecte care s-au născut aici, de oameni frumoși (și de câțiva mai puțin frumoși, dar care – mulțumim lui Dumnezeu – s-au evaporat elegant), de clienți care ne-au devenit prieteni și de vizitatori din toate colțurile lumii.

Deși aproape toți ploieștenii spun că „Ploieștiul nu e un oraș turistic”, noi am avut parte de vizitatori din Suceava, Arad, Cluj, Târgoviște, Pitești, Constanța, Reșița, Argeș, Brașov, București, Sibiu, Oradea, Văleni, Mizil, Urlați, dar și din Israel, Irak, Rusia, America, Iran, Croația, Olanda, Germania, Canada, Elveția, Belgia, Franța, Italia, Spania și multe altele.

Au fost doi ani plini de idei, de colaborări, de povești și de întâlniri faine, pe care îi sărbătorim cum știm noi mai bine: cu o petrecere aniversară”, spun organizatorii,care mai anunță că „participarea este gratuită, la fel și platourile”.

Duminică, 23 noiembrie, de la ora 10:00, Hipodromul Ploiești prinde din nou viață cu o nouă reuniune hipică: Premiul CSM Ploiești

Vă așteaptă curse pline de energie și spectacol, atmosfera specifică hipodromului și emoția de a vedea caii de trap pe pista noastră.

Pentru cei mici, avem o surpriză specială: plimbări gratuite cu calul, oferite de reprezentanții Complexului Hipodrom Ploiești — o ocazie perfectă pentru a-i aduce mai aproape de lumea hipismului. CSM Ploiești, organizatorul curselor de trap și administratorul Hipodromului, continuă misiunea de a transforma fiecare reuniune într-o experiență plăcută.

Simpozionului Natura și Omul, ediția XXXVI: Geologia și Antropologia

Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, în parteneriat cu Institutul de Antropologie Francisc Rainer, organizează, pe 21 noiembrie 2025, la Palatul Culturii Ploiești, cea de-a XXXVI-a ediție a Simpozionului Natura și Omul.

Simpozionul Natura și Omul va fi și în acest an o platformă de dezbateri științifice interdisciplinare, având ca temă centrală „Geologia și Antropologia”, dezbateri care au rolul de a sublinia căile prin care Pământul și omul își scriu împreună istoria. Resursele geologice au stat la baza unor salturi culturale decisive, marcând trecerea de la o epocă la alta, iar Antropologia aduce în prim-plan protagoniștii schimbărilor: oamenii.

În cadrul simpozionului, va fi vernisată o expoziție comemorativă de excepție, dedicată marelui savant Gheorghe Munteanu Murgoci: 100 de ani de la trecerea sa în eternitate, care conține mărturii fotografice, cărți și lucrări științifice fundamentale pentru cercetarea europeană și întemeierea școlii românești de pedologie.

„AI sau n-AI? Asta-i întrebarea!” Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 11:00, la Teatrul Nației

„Trăim într-o lume care ne fură atenția, timpul și echilibrul fără să simțim. Publicitatea, rețelele sociale, hrana ultraprocesată, drogurile, alcoolul, chiar și munca – toate folosesc aceleași mecanisme: dopamina.

Societatea e croită pentru a ne deturna creierul: plăcerea devine nevoie, așa că ne pierdem libertatea fără să ne dăm seama. Ce putem face ca să ne recâștigăm controlul? Cum putem ieși din cercul vicios al excitației continue? Vino la o conversație despre minte, corp și libertate. Despre un creier care nu mai e al nostru și cum îl putem lua înapoi”, transmit organizatorii.

Concert Ana Coman la Teatrul Nației, vineri, 21 noiembrie, de la ora 20.00

Ana ajunge în Ploiești pentru un concert special de lansare a celei mai noi piese, „Cum să cazi”, o piesă care te poartă printr-o poveste de dragoste în care protagoniștii se ridică unul pe altul, se rănesc, se iubesc și, cel mai important, nu renunță.

Nu rata ocazia de a fi printre primii care ascultă noua piesă interpretată live!