De luni se închide circulația pe DN1-Movila Vulpii. Rute alternative

Circulația rutieră pe DN1 se va închide începând de luni, 24 noiembrie, ora 10.00, în zona trecerii la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii. Măsura este necesară pentru refacerea asfaltului. Lucrările sunt programate să se termine joi, 27 noiembrie, ora 12.00.

UPDATE Comunicatul Poliției Rutiere

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că în perioada 24 noiembrie, ora 10:00 – 27 noiembrie, ora 12:00, traficul rutier va fi oprit pe DN1, la kilometrul 69+925 de metri, pe raza localității Păulești, județul Prahova, pentru a permite efectuarea unor lucrări de refacere a infrastructurii și suprastructurii trecerii la nivel cu calea ferată. Circulația rutieră va fi deviată, pe categorii de autovehicule, astfel:

Sensul de mers București – Brașov și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mică de 3,5 tone se va desfășura pe următoarele rute:

1. DN 1, km. 68+440 intersecție cu DJ 155 → DJ 155, Păulești → intersecție cu DJ 102 → DJ 102 Găgeni → intersecție cu DJ 100F → DJ 100F Țintea – Lilești → intersecție cu DJ 215 Băicoi → DJ 215 intersecție cu DN 1, km. 73+770 → DN 1 Brașov.

2. DN 1, 64+400 intersecție cu DN 72, km. 76+180 → DN 72, km. 68+648 Stoenești intersecție cu DJ 144 → DJ 144, Aricești – Rahtivani → intersecție cu DJ 720 Florești → DJ 720 intersecție cu DN 1, km. 80+700 → DN 1 Brașov.

Sensul de mers Brașov – București și retur:

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone se va desfășura pe următoarea variantă ocolitoare:

1. DN 1, km. 59+800, Bărcănești, intersecție cu DN 1A, km. 76+180 – Centura de Vest Ploiești – DN 1A Blejoi – Vălenii de Munte – Cheia – Săcele – DN 1, km 161 Brașov.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să ruleze cu atenţie şi să reducă viteza în zona lucrărilor semnalizate.

Informații în timp real despre restricțiile de trafic determinate de evenimente rutiere pot fi accesate pe site-ul oficial – www.politiaromana.ro – secțiunea INFOTRAFIC.

Știrea inițială

Refacerea trecerii la nivel cu calea ferată de pe DN1, zona Movila Vulpii, a fost în ultimele săptămâni o investiție intens dezbătută atât în administrația județeană cât și de către cetățeni, pe rețelele sociale.

Citește mai multe detalii aici: Răsturnare de situație! DN 1 se închide pentru reparația la trecerea CFR Movila Vulpii

Rute alternative:

Trafic ușor: DN1(km 68+440) – DJ155 – DJ102 – DJ 100F – DJ215 – DN1(73+770)

Trafic ușor: DN1 – DN72/DJ156 – DJ144 – DJ720 – DN1

Traficul greu > 3.5 to va fi dirijat pe o ruta ocolitoare pe DN 1A respectiv Ploiești – Blejoi – Vălenii de Munte – Săcele.

Etapele lucrărilor de pe DN1:

Luni 24.11.2025

Tăiere asfalt delimitându-se ampriza lucrării

Demontare sistem elastic Strail + stivuire în depozit

Demontare suprastructura căii uzată , transport în depozit

Evacuarea prism piatră spartă colmatat.

Săpare șant dren la cotă cu respectarea pantei de 5% de la Cap Y Plopeni cu scurgere spre cap X Buda, longitudinal căii, median, în ax si protectie a acestuia

Turnare șapă beton semiumed ( grosime 10 cm)

Marți 25.11.2025

Compactare a platformei căii pe zona pasaj cu placa compactoare

Umplere material drenant – sort 3mm – 8mm și amplasare țeavă riflată de 30 ml + 1 cot 45 0 + 2 ml țeava Ø 160

+ 2 ml țeava Ø 160 Așternere sort 90 – 120 mm pe zona dren

Asigurare scurgerea apelor prin creare șant lateral dreapta a CF 311, cap X Buda în vederea descărcării dren montat;

Miercuri 26.11.2025

Așternere strat piatră spartă (h=30 cm)

Montare cadru șină – traverse la poza prescrisa

Așternere piatră spartă între ochiuri traverse

Joi 27.11.2025