Răsturnare de situație! DN 1 se închide pentru reparația la trecerea CFR Movila Vulpii

După ce prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, a anunțat amânarea lucrărilor de reparații la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu Nanu, a transmis că acestea vor avea loc în perioada 24–28 noiembrie. În această perioadă, traficul rutier de pe DN 1 va fi întrerupt, circulația urmând să fie deviată pe rute ocolitoare.

Nanu a anunțat că astăzi a avut loc o întâlnire de lucru privind traficul pe DN1 în zona Movila Vulpii în contextul lucrărilor programate la trecerea la nivel cu calea ferată din zonă, ce ar putea presupune închiderea temporară a circulației în perioada 24–28 noiembrie.

”Discuțiile au avut ca obiectiv identificarea celor mai eficiente soluții pentru a limita impactul asupra unei artere rutiere esențiale pentru Prahova și întreaga regiune. Modernizarea infrastructurii feroviare este necesară, însă trebuie dublată de un plan clar pentru menținerea unui flux rutier funcțional” a transmis acesta.

Autoritățile au agreat astfel devierea circulației rutiere pe două rute alternative principale:

• DN1A – Florești – Băicoi – Ploiești, ca variantă principală pentru o parte semnificativă a traficului general;

• DN72 – Târgoviște, rută complementară care poate prelua presiunea suplimentară în intervalul restricțiilor.

”Poliția Rutieră va introduce semnalizare anticipată în punctele cheie de intrare în județ pentru a preveni blocajele și a ghida traficul din timp. În paralel, se lucrează la obținerea rapidă a avizelor tehnice, iar detaliile privind devierile și măsurile operative vor fi comunicate public înainte de începerea lucrărilor” a precizat Nanu.