- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Percheziții la spărgători de case din Prahova [VIDEO]

Marius Nica
Autor: Marius Nica
perchezitii fals

În această dimineață, polițiștii din Urlați au descins la două adrese din județul Buzău unde locuiesc doi suspecți dintr-un dosar penal având obiect comiterea infracțiunii de furt calificat.

- Publicitate -

Din cercetări a reieșit că suspecții ar fi pătruns prin efracție într-un imobil din comuna Lapoș, de unde ar fi sustras suma de 56.000 de lei.

”În urma activităților desfășurate, două persoane au fost conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale ce se impun. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun” a transmis IPJ Prahova.

- Publicitate -

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Angajăm agent vânzări de evenimente și publicitate online

Oferim condiții de muncă bune și salariu pe măsura rezultatelor obținute.
Solicităm experiență similară, cunoașterea limbii engleze nivel mediu și permis auto categoria B.
Un plus major îl constituie aptitudinile de comunicare verbală și scrisă.

Contactează-neContactează-ne

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Exclusiv

Dovada că Sistemul Antigrindină este ineficient în Prahova

Corina Matei Corina Matei -
După ce, din 2005 până în 2024, în România...

Muzeul unic care spune istoria petrolului românesc

Oana Stoica Oana Stoica -
În centrul Ploieștiului, într-o clădire care încă păstrează eleganța...

EXCLUSIV Ce spune Consiliul Concurenței despre scumpirea carburanților

Marius Nica Marius Nica -
Observatorul Prahoveana a solicitat un punct de vedere...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -