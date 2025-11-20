Percheziții la spărgători de case din Prahova [VIDEO]

În această dimineață, polițiștii din Urlați au descins la două adrese din județul Buzău unde locuiesc doi suspecți dintr-un dosar penal având obiect comiterea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că suspecții ar fi pătruns prin efracție într-un imobil din comuna Lapoș, de unde ar fi sustras suma de 56.000 de lei.

”În urma activităților desfășurate, două persoane au fost conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale ce se impun. Acțiunea a beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul unității de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun” a transmis IPJ Prahova.