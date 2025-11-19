Acțiune „Truck & Bus”, în Prahova, pentru prevenirea accidentelor grave

Șeful Gărzii de Mediu, față în față cu ploieștenii: adevărul despre poluare

actiune Politie

Polițiștii prahoveni desfășoară, până pe 23 noiembrie 2025, o amplă acțiune de control în cadrul operațiunii europene ROADPOL „Truck & Bus”. Scopul campaniei este prevenirea accidentelor rutiere grave și creșterea siguranței în trafic, prin verificarea modului în care sunt respectate normele privind transportul public de persoane și de mărfuri.

Polițiștii acționează pe raza întregului județ, dar mai ales pe drumurile naționale intens circulate.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova controalele vizează timpii de conducere și odihnă, legalitatea efectuării transporturilor, documentele obligatorii, încărcarea corespunzătoare a autovehiculelor, starea psiho-fizică a șoferilor, precum și viteza de deplasare.

Truck&bus, în Prahova

 

„La nivel european, verificarea legalității transporturilor de mărfuri și persoane, precum și a timpilor de conducere și odihnă ai conducătorilor acestor vehicule reprezintă un obiectiv principal, în contextul în care nerespectarea cadrului legal aplicabil poate genera evenimente cu consecințe grave.

Astfel, polițiștii din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Prahova se alătură eforturilor polițiilor rutiere din Uniunea Europeană pentru verificarea modului în care sunt respectate dispozițiile legale în vigoare.

Nerespectarea regimului de odihnă și a limitelor de conducere poate duce la creșterea semnificativă a riscului de producere a accidentelor rutiere, întrucât oboseala este unul dintre factorii principali care afectează atenția, timpul de reacție și capacitatea de decizie a șoferilor.

În acest context, polițiștii rutieri transmit conducătorilor auto recomandări esențiale în activitățile desfășurate, în scopul prevenirii accidentelor rutiere și menținerii unui climat de ordine și siguranță pe drumurile publice. Aceste activități vor continua și în perioada următoare, scopul lor fiind – siguranța”, a transmis Poliția Prahova.

