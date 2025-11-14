Ce spune premierul Bolojan despre funcționarea Lukoil în România

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, dacă nu se găsește o soluție comercială, operarea Lukoil în România va fi foarte greu de făcut odată cu intrarea în vigoare a sancțiunilor impuse de guvernul SUA care vizează și această companie petrolieră rusească.

- Publicitate -

„Suntem în situația în care, dacă nu se găsește o soluție comercială, operarea Lukoil în România va fi foarte greu de făcut, pentru că orice fel de companie care lucrează cu Lukoil, dacă nu se separă foarte clar fluxurile financiare, va fi în ipostaza de a intra sub aceste sancțiuni.

Și gândiţi-vă că avem companii importante care lucrează cu Lukoil, gândiţi-vă la Romgaz, este partener cu Lukoil într-un proiect în zona Mării Negre, avem apoi sutele de companii care livrează în rețelele lor diferite mărfuri și aceasta probabil că ar fi ultima variantă.

- Publicitate -

Citește și: Lukoil cere prelungirea termenului de aplicare a sancțiunilor SUA

Ea este într-o anumită dinamică, un grup de lucru lucrează pe aceste aspecte, dar haideți să vedem săptămâna viitoare ce decizii se iau la nivel global, în principal de către Statele Unite, dacă această decizie rămâne să se aplice de la finalul acestei luni sau va fi amânată cu o perioadă de timp”, a spus Bolojan joi la Euronews România.

Ilie Bolojan spune că nu ar trebui ca această problemă să ducă la o creștere a prețului la carburanți.

- Publicitate -

„Nu ar trebui să avem astfel de situații, pentru că rafinăria, să spunem, care este a Lukoil în România, este în momentul de față oprită, deci nu lucrează, iar ponderea Lukoil este importantă, dar nu de natură a crea niște probleme majore.

Oricum, aceste perturbații, într-o formă sau alta, directă sau indirectă, perturbă anumite piețe din regiune.

Sunt alte țări, cum este Bulgaria, în care ponderea Lukoil este mult mai mare, inclusiv în zona Republicii Moldova, și ăsta a fost și astăzi un subiect pe care l-am discutat cu premierul Moldovei, cu domnul Munteanu”, a adăugat șeful Guvernului.

- Publicitate -

Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunțat în 22 octombrie sancțiuni împotriva celor două principale companii petroliere ruse, Rosneft și Lukoil, ca răspuns la „lipsa unui angajament serios din partea Rusiei în ceea ce privește un proces de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina”.