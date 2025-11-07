Radarele fixe au intrat în funcțiune pe DN1 – fake news pe WhatsApp

Un informație falsă (fake news), care anunță punerea în funcțiune a radarelor fixe pe DN1 și alte sectoare de drum din țară, este distribuită masiv pe WhatsApp în această dimineață.

Mesajul integral

„Grijă la trafic. S-a dat drumul la camerele de pe DN 1, toate autostrăzile, b-dul Iuliu Maniu, b-dul Regina Elisabeta, b-dul Ghe. Magheru, b-dul Unirii, b-dul Aviatorilor, b-dul I.C. Brătianu. De vineri, ora 14, se dau drumul la DEx12,DEx16,DEx4, DEx5A, DEx6, DN 2, 3, 4, 5, 6, 7 și cele adiacente”, este mesajul care a băgat spaima în șoferi și care este distribuit de utilizatorii speriați de posibilele amenzi pe care le vor primi pentru viteză, centura de siguranță sau vorbitul la telefon.

În realitate, este vorba de o informație falsă. Nicio instituție cu atribuții în domeniul siguranței rutierei, fie că vorbim de CNAIR sau Poliția Română, nu a anunțat punerea în funcțiune a unui astfel de sistem astăzi.

Isteria din jurul sistemului de radare fixe care urmează să fie implementat în România este alimentată periodic.

În realitate, proiectul prin care Guvernul urmează să instaleze 400 de radare fixe pe principalele drumuri naționale din România se amână pentru o perioadă nedeterminată. Investiția nu a mai primit finanțare.

Camerele video ar fi trebuit să calculeze automat viteza maşinii între două radare succesive şi să trimită automat amenda pe adresa şoferului, dacă depistau încălcarea limitei legale.

Noile camere, dotate cu radar omologat, urmau să fie conectate la un sistem centralizat de monitorizare. Pe DN1 erau în plan, de exemplu, 28 de puncte de supraveghere.

Citește mai multe detalii aici: Instalarea celor 400 de radare fixe în România se amână