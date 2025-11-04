Distincție specială pentru centrul Belle Languages la Ambasada Marii Britanii

Centrul de limbi străine Belle Languages marchează cu bucurie încă un an dedicat pasiunii pentru educație, performanță și multiculturalitate. Pentru încă un an consecutiv, Centrul de Limbi Străine Belle Languages se bucură de recunoașterea „Premium Plus Preparation Centre”, acordată de către Consiliul Britanic și Ambasada Marii Britanii la București.

- Publicitate -

Excelența Sa, Ambasadorul Marii Britanii la București, dl. Giles Portman, a onorat activitatea celor mai bune centre de pregătire și susținere a examenelor Cambridge din România, în cadrul evenimentului Advantage Partnership Programme, desfășurat pe 23 octombrie la reședința sa.

„Suntem profund onorați să primim această distincție din partea Excelenței Sale și a domnului Abdi Hassan, directorul Consiliului Britanic în România. Educația de calitate nu este doar un standard pentru noi – este o promisiune livrată zi de zi, de peste 13 ani de activitate.

- Publicitate -

Acest premiu, obținut pentru încă un an consecutiv, confirmă perseverența și serviciile de înaltă calitate pe care Belle Languages le oferă comunității sale.”- a declarat doamna Constanța Rușinaru, directorul Belle Languages Ploiești.

De la înființare, Belle Languages și-a propus să transforme procesul de învățare a unei limbi străine într-o experiență plăcută, interactivă și adaptată fiecărui cursant.

De-a lungul celor 13 ani, centrul a format mii de elevi, studenți și profesioniști care au descoperit nu doar o limbă străină, ci și o nouă perspectivă asupra lumii, prin educația și modelele promovate.

- Publicitate -

Echipa de profesori pasionați și metodele moderne de predare au făcut din Belle Languages un reper al calității în domeniul educației lingvistice.

„Fiecare cursant care pășește pragul centrului nostru devine parte a unei comunitați care crede în puterea comunicării și a cunoașterii”, spun reprezentanții Belle Languages.

Trofeul primit anul acesta nu este doar un moment de bilanț, ci și o privire spre viitor: Belle Languages își propune să continue să inoveze, să inspire și să-i susțină pe toți cei care cred că învățarea unei limbi străine înseamnă mai mult decât simple cuvinte — înseamnă deschiderea către lume.

- Publicitate -