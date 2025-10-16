Un bărbat din Prahova a fost reținut pentru viol

Un prahovean a fost reținut pentru 24 de ore, după ce polițiștii din Valea Călugărească au dispus măsura preventivă, individul în cauză fiind bănuit de comiterea infracțiunii de viol.
Cercetările au fost demarate în urma unei sesizări primite prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, la data de 30 iunie 2025, prin care se reclama faptul că o tânără de 19 de ani din comuna Dumbrava ar fi fost victima infracțiunii de viol.
În baza sesizării, polițiștii au inițiat o investigație complexă și multidisciplinară, sub coordonarea unității de parchet competente, care a condus la conturarea probatoriului necesar documentării activității infracționale a persoanei bănuite.
Din cercetările efectuate, s-a stabilit că în ziua de 30 iunie 2025, bărbatul ar fi profitat de starea de vulnerabilitate a victimei și ar fi întreținut acte de natură sexuală cu aceasta, împotriva voinței sale.
Totodată, în urma extinderii cercetărilor, s-a stabilit că în perioada 2017 – 2019, bărbatul în cauză ar fi întreținut raporturi sexuale cu o minoră, profitând de starea de vulnerabilitate a acesteia și de imposibilitatea de a se apăra.
„Având în vedere gravitatea faptelor și temeinicia probatoriului administrat, la data de 15 octombrie 2025, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă, care a fost admisă de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Ploiești, fiind emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile”, a transmis Poliția Prahova.