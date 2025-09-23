- Publicitate -

La Școala Grigore Moisil mașinile intră pe „Interzis”

Tot mai mulți părinți de la Școala Grigore Moisil din Ploiești, ne scriu de când a început anul școlar, fiind nemulțumiți de traficul din zona școlii. Aceștia susțin că, deși a fost montat un indicator rutier de „interzis” autovehiculelor, c nhgtu excepția celor de marfă, acesta nu se respectă.

Pe strada Cameliei, a fost montat un indicator cu „interzis auto cu excepția mașinilor de marfă”. Credeți că se respectă? Nu, bineînțeles. Toți părinții intră cu mașinile acolo, iar la orele la care ies cei mici, din primul schimb, se creează adevărate ambuteiaje”, spune, supărat, un părinte care are copilul înscris la această școală.

Indicatorul rutier pare a fi pentru alții, pentru că, în mod evident, părinții nu-l respectă. „Stau la 100 de metri de școală. Teoretic, ar trebui ca al meu copil să meargă singur la școală și să se întoarcă singur. Credeți că am curaj să-l las la ce trafic auto este, în pofida indicatorului rutier?”, declară un alt părinte, care ne-a și trimis imagini.

La orele amiezii, când ies de la școală cei mici și intră elevii din al doilea schimb, este o aglomerație de nedescris în apropierea Școlii Grigore Moisil.

Viața Prahovei

Băicoi. Care sunt demersurile pentru reducerea facturii la energie pentru consumatorii vulnerabili

Orașul Băicoi pune la dispoziția cetățenilor toate detaliile referitoare la demersurile ce trebuiesc făcute pentru a putea beneficia de tichetul electronic de energie, prin...
Unde este Poliția? Dacă ar sta un echipaj aici să dea amenzi, și-ar face norma pe toată luna într-o zi”, comentează un alt părinte, revoltat de lipsa de acțiune a celor care ar trebui să supravegheze aplicarea legii.

Cum să-și lase părinții copiii singuri la școală în aceste condiții?

Problema cea mai mare, sesizată în fiecare an de sute de părinți, este aceea că la școlile de care aparțin vin copii din afara razei școlii respective, mai ales din afara Ploieștiului. Aceștia sunt aduși cu mașina de către părinți și lăsați cât mai aproape de intrarea în curtea școlii.

Sunt unii care ar fi în stare să-i ducă cu mașina până în clasă”, comentează un alt părinte. În acest fel școlile devin aglomerate iar la intrarea și ieșirea elevilor, traficul în zona școlilor este infernal.

Noi, care stăm la doi pași de școală, și care aparținem cu acte în regulă de această școală, ne vedem în situația în care avem de suferit din cauza celor care vin… pe alte criterii aici”, se plânge un altul. Cum pot circula în siguranță, în aceste condiții, copiii mici care merg la școală?

Revin cu imagini video din fața intrării școlii Grigore Moisil, intrarea de pe stradala Laurilor! Atașez video din mai multe zile, în care, deși este accesul interzis auto, se intră/iese din zona afluirii și defluirii elevilor/ părinților care îi așteaptă în modul normal! Este un pericol total pentru copii/părinți, în care se formează blocaj și este îngreunat traficul pietonal în acest loc destul de înghesuit! Aproximativ, în fiecare zi, aceleași mașini intră/ies, așteptându-și și ridicând copiii de la școală!”, ne-a mai transmis un cititor.

