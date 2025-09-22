Prahova: A încălcat ordinul de protecție ca să-și recupereze băutura

Un bărbat în vârstă de 64 de ani din Prahova a ajuns în spatele gratiilor după ce a încălcat ordinul de protecție pentru… a-și recupera băutura.

- Publicitate -

S-a întâmplat în acest weekend în comuna Șirna. Sâmbătă noapte, prahoveanul pătruns în locuința soției, față de care avea un ordin de restricție, de unde a plecat cu o damigeană cu zece litri de vin, un bidon din plastic cu șase litri cu țuică, precum și plăcuțele cu numerele de înmatriculare ale mașinii.

Trezită de zgomot, femeia a apelat numărul 112, iar polițiștii au reușit să-l găsească pe bărbat la aproximativ 200 de metri față de locuință.

„Din verificările efectuate a reieșit că bărbatul de 64 de ani, s-ar fi deplasat la locuința soției și a soacrei sale, unde ar fi pătruns fără drept și ar fi sustras mai multe bunuri.

Eveniment Mâncătorii de semințe din Ploiești, amendați pentru mizerie Ghinion pentru cinci persoane care au mâncat semințe pe Bulevardul Castanilor din Ploiești și au aruncat semințele pe jos, weekendul trecut. Acestea au fost surprinse...

- Publicitate -

În momentul săvârșirii faptei, persoana vătămată l-ar fi surprins pe bărbat și ar fi solicitat sprijinul poliției prin SNUAU 112.

Ca urmare a intervenției operative, polițiștii l-au depistat la o distanță de aproximativ 200 de metri de locuință, având asupra sa bunurile sustrase. Acesta a fost condus la sediul secției pentru audieri”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

Având în vedere probele administrate și circumstanțele cauzei, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat pentru dispunerea unei alte măsuri preventive.

- Publicitate -

În cauză a fost constituit dosar penal, fiind efectuate activități de urmărire penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, prevăzută de art. 47 alin. (1) din Legea nr. 217/2003, furt calificat și distrugere.