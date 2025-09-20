- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Pensii exportate în străinătate din Prahova pe baza certificatului de viață

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Lasă un comentariu

Peste 2.000 de pensionari prahoveni primesc pensia în străinătate unde își au domiciliul sau reședința. Cele peste 2.000 de pensii s-au alte drepturi ajung  în țări precum Spania, Germania, Canada, SUA, Austria, Anglia, Australia, Mexic, Elveția și Cehia. Atenție, însă! Acest drept poate fi suspendat, dacă persoana în cauză nu transmite, de două ori pe an, Certificatul de Viață.

- Publicitate -

Peste 2000 de prahoveni, care locuiesc în străinătate, primesc pensia pe teritoriul statului de domiciliu sau de reședință, în contul bancar declarat la Casa de Pensii Prahova.

Atenție, însă! Pensionarii care locuiesc în străinătate au obligația de a transmite Certificatul de viață, din proprie inițiatrivă, la Casa Județeană de Pensii Publice Prahova. În caz contrar, acest drept poate fi suspendat.

„Peste 2.000 de pensii si alte drepturi de asigurari sociale sunt exportate în străinătate prin Casa Județeană de Pensii Prahova.

Educație

Când primesc elevii de clasa a V-a bursele de merit

Elevii de clasa a V-a vor primi bursă de merit în valoare de 450 de lei pe lună de-abia în februarie 2026, pentru luna...
- Publicitate -

Începând din luna august 2008, pensionarii prahoveni stabiliți în străinătate își pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu sau de resedință (stat de ședere obișnuită), în contul bancar declarat la Casa Judeteană de Pensii Prahova.

Aderarea Romaniei la UE a impus renunțarea la clauzele privind reședința (ședere obișnuită) în cazul beneficiarilor sistemului public de pensii stabiliti pe teritoriul statelor membre ale Uniunii si, ulterior, ale Spațiului Economic European.

Astfel, in conformitate cu legislatia comunitara in vigoare, persoana care are dreptul la pensii și la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislatiei romane, va beneficia de aceste prestatii chiar dacă locul sau de ședere obisnuită este stabilit pe teritoriul altui stat membru al UE”, a precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

- Publicitate -

Astfel, a fost prevazută posibilitatea plătii drepturilor cuvenite din sistemul public de pensii și pe teritoriul statelor extracomunitare.

Peste 2.000 de pensionari prahoveni primesc pensiile în străinătate

Casa Judeteană de Pensii Prahova exportă în străinatate 2.035 de pensii si alte drepturi de asigurari sociale in tari precum Spania, Germania, Canada, SUA, Austria, Anglia, Australia, Mexic, Elvetia, Cehia etc.

Obligația pensionarilor este să transmită, însă certificatul de viață. În caz contrar, acest drept este suspendat.

Eveniment

Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice

Parlamentarii propun ca șoferii care au obținut permisul de mai puțin de doi ani să nu mai aibă voie să conducă autoturisme puternice. Şoferii începători...
- Publicitate -

Termen limită pentru transmiterea Certificatului de viață

Conform prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, potrivit Casei Județene de Pensii Publice Prahova, beneficiarii nerezidenți au obligatia de a transmite, din propria initiativă, de 2 ori pe an, respectiv semestrial, până cel tarziu la data de 31 Martie, respectiv pana la data de 30 septembrie a ficarui an, Certificatul de Viață semnat în fata unei autoritati legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de sedere permanenta.

„Certificatul de viata se transmite casei de pensii de catre beneficiarii nerezidenti DIN PROPRIE INITIATIVA.

Beneficiarul nerezident are obligatia de a semna certificatul de viata in fata unei autoritati legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de sedere permanenta, dupa caz, respectiva autoritate certificand acest fapt.

- Publicitate -

Autoritățile legale unde poate fi semnat Certificatul de viață

Beneficiarul nerezident are obligatia de a semna partea A a certificatului de viata în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de reședință, respectiv de domiciliu, după caz, care poate fi:

  • instituție de pensii;
  • autoritate administrativă locală;
  • un notar public; un oficiu consular al României;
  • un birou al unuia din patronatele cu care CNPP a incheiat protocoale de colaborare (Institutul National de Asistenta Sociale (INAS) din Italia, Institutul National Confederal de Asistenta (INCA) din Italia si Institutul de Tutela si Asistenta a muncitorilor  (ITAL-UL) din Italia.

„Transmiterea certificatului de viață către Casa Județeană de Pensii Prahova se poate face fie în format electtronic, pe e-mail scanat pe adresa oficială de e-mail a institutiei [email protected], fie prin Poștă la sediul institutiei din Ploiesti, strada Nicolae Iorga nr.1, judetul Prahova”, a precizat Graziella Chițu, Consilier – Serviciul Comunicare și Relații Publice.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

La Bucov, AlpAccess vopsește piese pentru Stația Spațială

Corina Matei -
AlpAccess este un nume cu rezonanță în domeniul vopsitoriei...

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

0
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Exclusiv

Premierul Bolojan, victima unei uriașe campanii de propagandă și dezinformare. Meta garantează pentru infractori

3
Nu mai puțin de 760 de campanii publicitare care...
Exclusiv

Un consilier județean AUR Prahova, singurul candidat la funcția de director la ”stat”

1
Astăzi are loc o ședință comună a Consiliului de...
Exclusiv

Dragoș State: Salvator montan între urși, parapeți și invazia turiștilor

0
Dragoș State este un nume de care se leagă...
Exclusiv

Mihnea Bunghez creează artă și vinde emoție prin tablourile sale

0
Povestea artistului Mihnea Bunghez este, de fapt, povestea unui...
- Publicitate -

Știri noi

IT&C

Cum te ferești de țepele telefonice care îți oferă bani

0
Președinta Comisiei pentru Apărare din Senat, senatoarea Nicoleta Pauliuc...
Exclusiv

Drifturi ilegale în Parcul Municipal Vest Ploiești VIDEO

0
Sâmbătă după-amiază, parcarea din Parcul Municipal Vest Ploiești a...
Administrație

Cine beneficiază de transport gratuit la Ploiești

0
La Ploiești mai multe categorii de persoane vor beneficia...
Eveniment

Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice

0
Parlamentarii propun ca șoferii care au obținut permisul de...
Economic

Au fost emise primele tichete pentru plata facturilor la energie

0
Au fost emise primele tichete de energie pentru plata...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Podurile din Ploiești, în pericol de prăbușire VIDEO

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Centrul Independent Chițorani, locul unde sunt tratați dependenții de droguri, alcool și ”păcănele”

0
Clinica Independent din Chițorani este singurul centrul din sudul...
Emisiuni

Ce au de ascuns? Negocieri secrete Polițeanu-Nanu?

0
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Film la ofertă la Cinema City Ploiești? Mai bine stai acasă

3
O ieșire de seară la un film reprezintă o...
Opinii Voxpublica

Cărțile de pe plajă și alergarea pe nisip

0
Zilele trecute, la Mamaia, am zărit o scenă care...
Opinii Voxpublica

Versatul politician Mihai Polițeanu ne-a dat azi o lecție

10
Nici nu s-a terminat bine a treia zi de...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Șoferii fără experiență nu vor mai putea conduce mașini puternice

Luiza Toboc -
Parlamentarii propun ca șoferii care au obținut permisul de...

Deschidere parțială pe A0: Când se va circula între DN1A și DN1

Ștefan Vlăsceanu -
Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură anunță circulația rutieră pe A0,...

Incendiu în curtea fostei rafinării Astra din Ploiești

Marius Nica -
Un incendiu a izbucnit astăzi, în jurul prânzului, pe...

Expoziție și tur ghidat la depoul de Troleibuze Ploiești

Marius Nica -
Primăria Municipiului Ploiești, alături de Asociația TransPloiesti și TCE...
- Publicitate -

Un bărbat cercetat pentru violență în familie s-a sinucis în pădure, la Dumbrăvești

Marius Nica -
Polițiștii din Plopeni au descoperit vineri, 19 septembrie, cadavrul...

Vreme caldă. Estimările meteorologilor pentru octombrie

Ștefan Vlăsceanu -
Sfârșitul lunii septembrie aduce vreme mai caldă decât în...

Pilotul ploieștean Sebastian Dan, aur mondial la acrobații cu avionul

Corina Matei -
Sebastian Dan, pilotul Aeroclubului României, Aeroclubul Teritorial Gheorghe Bănciulescu...

Elevii Concordia i-au interpretat pe Regii și Reginele României

Oana Toma -
Un moment aparte, încărcat de emoție și semnificație, a...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean