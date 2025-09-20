Pensii exportate în străinătate din Prahova pe baza certificatului de viață

Peste 2.000 de pensionari prahoveni primesc pensia în străinătate unde își au domiciliul sau reședința. Cele peste 2.000 de pensii s-au alte drepturi ajung în țări precum Spania, Germania, Canada, SUA, Austria, Anglia, Australia, Mexic, Elveția și Cehia. Atenție, însă! Acest drept poate fi suspendat, dacă persoana în cauză nu transmite, de două ori pe an, Certificatul de Viață.

Peste 2000 de prahoveni, care locuiesc în străinătate, primesc pensia pe teritoriul statului de domiciliu sau de reședință, în contul bancar declarat la Casa de Pensii Prahova.

Atenție, însă! Pensionarii care locuiesc în străinătate au obligația de a transmite Certificatul de viață, din proprie inițiatrivă, la Casa Județeană de Pensii Publice Prahova. În caz contrar, acest drept poate fi suspendat.

„Peste 2.000 de pensii si alte drepturi de asigurari sociale sunt exportate în străinătate prin Casa Județeană de Pensii Prahova.

Începând din luna august 2008, pensionarii prahoveni stabiliți în străinătate își pot primi pensia pe teritoriul statului de domiciliu sau de resedință (stat de ședere obișnuită), în contul bancar declarat la Casa Judeteană de Pensii Prahova.

Aderarea Romaniei la UE a impus renunțarea la clauzele privind reședința (ședere obișnuită) în cazul beneficiarilor sistemului public de pensii stabiliti pe teritoriul statelor membre ale Uniunii si, ulterior, ale Spațiului Economic European.

Astfel, in conformitate cu legislatia comunitara in vigoare, persoana care are dreptul la pensii și la ajutoare de deces, dobândite potrivit legislatiei romane, va beneficia de aceste prestatii chiar dacă locul sau de ședere obisnuită este stabilit pe teritoriul altui stat membru al UE”, a precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Astfel, a fost prevazută posibilitatea plătii drepturilor cuvenite din sistemul public de pensii și pe teritoriul statelor extracomunitare.

Peste 2.000 de pensionari prahoveni primesc pensiile în străinătate

Casa Judeteană de Pensii Prahova exportă în străinatate 2.035 de pensii si alte drepturi de asigurari sociale in tari precum Spania, Germania, Canada, SUA, Austria, Anglia, Australia, Mexic, Elvetia, Cehia etc.

Obligația pensionarilor este să transmită, însă certificatul de viață. În caz contrar, acest drept este suspendat.

Termen limită pentru transmiterea Certificatului de viață

Conform prevederilor Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, potrivit Casei Județene de Pensii Publice Prahova, beneficiarii nerezidenți au obligatia de a transmite, din propria initiativă, de 2 ori pe an, respectiv semestrial, până cel tarziu la data de 31 Martie, respectiv pana la data de 30 septembrie a ficarui an, Certificatul de Viață semnat în fata unei autoritati legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de sedere permanenta.

„Certificatul de viata se transmite casei de pensii de catre beneficiarii nerezidenti DIN PROPRIE INITIATIVA.

Beneficiarul nerezident are obligatia de a semna certificatul de viata in fata unei autoritati legale de pe teritoriul statului de domiciliu sau de sedere permanenta, dupa caz, respectiva autoritate certificand acest fapt.

Autoritățile legale unde poate fi semnat Certificatul de viață

Beneficiarul nerezident are obligatia de a semna partea A a certificatului de viata în fața unei autorități legale de pe teritoriul statului de reședință, respectiv de domiciliu, după caz, care poate fi:

instituție de pensii;

autoritate administrativă locală;

un notar public; un oficiu consular al României;

un birou al unuia din patronatele cu care CNPP a incheiat protocoale de colaborare (Institutul National de Asistenta Sociale (INAS) din Italia, Institutul National Confederal de Asistenta (INCA) din Italia si Institutul de Tutela si Asistenta a muncitorilor (ITAL-UL) din Italia.

„Transmiterea certificatului de viață către Casa Județeană de Pensii Prahova se poate face fie în format electtronic, pe e-mail scanat pe adresa oficială de e-mail a institutiei [email protected], fie prin Poștă la sediul institutiei din Ploiesti, strada Nicolae Iorga nr.1, judetul Prahova”, a precizat Graziella Chițu, Consilier – Serviciul Comunicare și Relații Publice.