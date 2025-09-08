 

Judecătorul Vasile Alexandru scapă de cercetarea disciplinară

Judecătorul Vasile Alexandru, de la Curtea de Apel Ploiești, care a suspendat decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor din toamna trecută a scăpat de cercetarea disciplinară.

Decizia a fost luată după o analiză făcută de inspectorii judiciari ai CSM. A rezultat că nu sunt motive suficiente astfel încât magistratul să fie în continuare cercetat disciplinar și ulterior să fie propusă o sancțiune disciplinară în cazul în care se constată vreo abatere, a stabilit Secția de judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, potrivit antena3.ro.

Aceasta este cea care a sesizat inspecția judiciară să facă cercetări după decizia controversată prin care judecătorul Vasile Alexandru a fost cel care a suspendat decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor din 24 noiembrie 2024.

Decizia de la acea vreme a fost atacată ulterior de procurori la Înalta Curte de Casație și Justiție, iar Curtea Supremă a decis în mod definitiv să respingă prima hotărâre dată de Curtea de Apel Ploiești. Ulterior, alegerile au fost din nou organizate și nu au fost afectate de această decizie extrem de controversată.

Așadar, judecătorul activează în continuare la Curtea de Apel Ploiești, nu mai este cercetat și nu va ajunge să dea explicații în fața Consiliului Superior al Magistraturii.

Judecătorul Alexandru Vasile de la Curtea de Apel Ploiești și-a motivat sentința controversată prin care a suspendat decizia CCR privind anularea alegerilor din noiembrie 2024 prin faptul că judecătorii Curții Constituționale ar fi interpretat „în mod abuziv” legea atunci când s-au sesizat din oficiu, conform motivării publicate vineri.

Alexandru Vasile spune că prin anularea integrală a întregului proces electoral, „cetăţenii au fost lipsiţi de posibilitatea de a-şi alege candidaţii preferaţi” pentru ocuparea funcţiei de preşedinte al României.

Ulterior, Biroul Electoral Central a transmis că această decizie „nu provoacă niciun efect” și că își continuă activitatea în mod normal.

Instanțele judecătorești nu au competența de a verifica legalitatea deciziilor sau hotărârilor pronunțate de Curtea Constituțională, arăta Înalta Curte de Casație și Justiție în motivarea deciziei prin care a desființat hotărârea Curții de Apel Ploiești care suspendase Hotărârea privind anularea alegerilor prezidențiale din 2024. În acest context, acea decizie a fost ilegală, a subliniat instanța supremă.

Curtea de Apel Ploieşti, prin abuz de putere, a calificat Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 32/2024 ca fiind un act administrativ, a mai stabilit Înalta Curte.

