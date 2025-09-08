 

Mesajul Școlii Spectrum Ploiești la început an

La începutul noului an școlar 2025–2026, echipa Școlii Spectrum Ploiești transmite gânduri de încredere, speranță și responsabilitate către întreaga comunitate educațională din județul Prahova.

Educația este fundamentul pe care se clădește viitorul unei societăți. A investi în educație înseamnă a investi în oameni, în echilibru, în progres și în binele comun.

A fi cadru didactic înseamnă a purta în mâini cea mai delicată și totodată cea mai importantă misiune: formarea omului. Profesorul este cel care modelează caractere, deschide drumuri și inspiră prin exemplu personal.

A fi elev înseamnă a fi într-o continuă căutare de cunoaștere, a-ți descoperi potențialul și a construi pas cu pas viitorul. Elevul care astăzi învață cu perseverență va fi liderul responsabil de mâine.

Educație

Deschiderea noului an școlar, boicotată la un liceu din Câmpina

Prima zi de școală arată diferit în unitățile de învățământ din Prahova. Dacă în unele școli și licee au fost organizate festivități, în altele...
A fi părinte înseamnă a fi sprijin, ghid și partener în educația copilului. Familia este prima școală, iar colaborarea dintre părinți și profesori dă forță și echilibru întregului proces educativ.

Pentru noi, educația nu înseamnă doar transmiterea de informații, ci formarea unor oameni cu valori, principii și responsabilitate civică. Credem că școala este locul unde fiecare copil are șansa de a-și descoperi talentele și de a contribui la binele comunității.

În numele echipei Școlii Spectrum Ploiești, urăm tuturor cadrelor didactice, elevilor și părinților un an școlar plin de împliniri, descoperiri și rezultate valoroase.

Educația este cheia care deschide viitorul.

