Incendiu în Ploiești. Fumul se vede de pe centura de vest

Un incendiu violent a izbucnit, astăzi, la ieșirea din Ploiești spre Strejnic. Fumul este vizibil de pe centura de vest.

- Publicitate -

Potrivit ISU Prahova, mai multe echipaje de pompieri au pornit spre locație pentru stingerea incendiului.

Este vorba de un incendiu de vegetație, care se propagă rapid. În zonă se află și Mănăstirea Turnu.

UPDATE Comunicatul ISU Prahova

Pompierii din cadrul celor două detașamente din municipiul Ploiești acționează, în aceste momente, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată produs în zona de vest a municipiului Ploiești.

Eveniment Incendiu la barăcile locuite din zona Gării de Vest Ploiești Mai multe barăci au ars în cursul nopții de joi spre vineri, în apropiere de Gara de Vest Ploiești. Incendiul a fost stins de...

- Publicitate -

Pentru eficientizarea acțiunii de stingere, au fost mobilizate 5 autospeciale de stingere și o autospecială de primă intervenție și comandă.

Incendiul se manifestă cu mai multe focare, suprafața totală afectată fiind de 10-15 ha, fiind localizat. Vântul favorizează propagarea cu repeziciune a flăcărilor și îngreunează intervenția pompierilor. Principalul obiectiv este acela de a proteja operatorii economici și zonele locuite din aria afectată de incendiu.

Incendiul a fost localizat.

- Publicitate -