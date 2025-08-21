- Publicitate -
Ploieșteanul Marius Șulcu avea 36 de ani

Ploieștean mort în Spania. Familia cere ajutor pentru repatriere

Luiza Toboc
Autor: Luiza Toboc

Data:

Un ploieștean stabilit de doi ani în Calatayud, oraș din provincia Zaragoza din Spania, și-a pierdut viața într-un mod cât se poate de stupid. Marius Șulcu, în vârstă de 36 de ani, a ieșit, duminica trecută, la o plimbare cu bicicleta electrică și s-a izbit puternic de un gard, impactul fiind fatal. Disperată, familia are acum nevoie de ajutor pentru repatrierea acestuia.

Marius provenea dintr-o familie cu 12 copii, el fiind al treilea. Mama acestuia, Violeta Șulcu, ne-a povestit, îndurerată, că duminică, 17 august, a primit un telefon de la prietena fiului ei.

Mi-a zis că a fost găsit mort. Plecase de doi ani la muncă, la o fermă, să câștige un ban. L-au găsit colegii după câteva ore și nimeni nu a mai putut face nimic. Acum mă îndrept spre Botoșani, locul de unde era tatăl lui, decedat și el. Avem acolo loc de veci, însă, nu am reușit să strângem decât 1600 de euro. Iată, au trecut cinci zile, iar noi nu îl putem aduce în țară fiindcă nu avem bani”.

Potrivit presei spaniole, Marius Șulcu  ar fi fost în timpul liber și se plimba cu o bicicleta electrică pe drumul de la fermă unde muncea.

Emisiuni

Ce surprize au pregătit organizatorii la Republik Fest 2025

Vlad Mateescu, directorul filarmonicii din Ploiești, a  fost invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE de joi, 21 august. În calitate de organizator...
Ar fi pierdut controlul bicicletei și s-ar fi lovit puternic de gardul care proteja culturile. A murit pe loc, nemaivând nicio șansă. Guardia Civil cercetează cauzele acestui accident stupid. Mai mulți români din Spania s-au mobilizat pe rețelele de socializare și strâng bani pentru repatrierea trupului  bărbatului.

Din nefericire, până la acest moment, mama acestuia ne-a transmis că a reușit să strângă doar 1600 de euro din cei 5100 ceruți de către firma de pompe funebre care l-ar  putea readuce în România.

Cine dorește să ajute această familie greu încercată poate face o mică donație în contul de Revolut al Violetei Șulcu.

RO04 REVO 0000

1132 8088 2425

