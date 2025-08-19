Acțiune a polițiștilor în desfășurare în Ploiești și Prahova

O amplă acțiune a polițiștilor este în desfășurare în această dimineață, atât la nivelul orașului Ploiești cât și la nivelul județului Prahova.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii sunt prezenți pe arterele rutiere pentru a combatere abaterilor săvârșite de către pietoni și bicicliști, pe principalele drumuri naționale din județ, dar și pe raza municipiului Ploiești.

În cadrul acțiunii se urmărește modelarea factorului uman prin abordarea unor discuții referitoare la riscurile generate de nerespectarea dispozițiilor legale incidente domeniului rutier.

Polițiștii rutieri desfășoară permanent acțiuni punctuale pe raza întregului județ, pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere cu consecințe grave.

La nivelul județului Prahova, indisciplina pietonală și nerespectarea regulilor de către bicicliști se situează printre principalele cauze generatoare de accidente.

Polițiștii recomandă pietonilor:

să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător;

să respecte semnificația semafoarelor electrice și să se asigure temeinic înainte de a traversa;

să evite traversarea prin locuri nepermise sau alergarea pe trecerea pentru pietoni;

să nu folosească telefonul mobil sau căști audio atunci când se angajează în traversare;

să poarte haine deschise la culoare ori elemente reflectorizante pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă;

să circule numai pe trotuar, iar acolo unde acesta lipsește, pe partea stângă a drumului, cât mai aproape de margine.

De asemenea, bicicliștilor li se recomandă: