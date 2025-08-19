Transformare majoră a Dâmbului, în Ploiești – LIVE

Acțiune a polițiștilor în desfășurare în Ploiești și Prahova

Ștefan Vlăsceanu
Ștefan Vlăsceanu

Data:

O amplă acțiune a polițiștilor este în desfășurare în această dimineață, atât la nivelul orașului Ploiești cât și la nivelul județului Prahova.

Potrivit IPJ Prahova, polițiștii sunt prezenți pe arterele rutiere pentru a combatere abaterilor săvârșite de către pietoni și bicicliști, pe principalele drumuri naționale din județ, dar și pe raza municipiului Ploiești.

În cadrul acțiunii se urmărește modelarea factorului uman prin abordarea unor discuții referitoare la riscurile generate de nerespectarea dispozițiilor legale incidente domeniului rutier.

Polițiștii rutieri desfășoară permanent acțiuni punctuale pe raza întregului județ, pentru prevenirea producerii accidentelor rutiere cu consecințe grave.

La nivelul județului Prahova, indisciplina pietonală și nerespectarea regulilor de către bicicliști se situează printre principalele cauze generatoare de accidente.

Polițiștii recomandă pietonilor:

  • să traverseze strada doar prin locurile special amenajate și semnalizate corespunzător;
  • să respecte semnificația semafoarelor electrice și să se asigure temeinic înainte de a traversa;
  • să evite traversarea prin locuri nepermise sau alergarea pe trecerea pentru pietoni;
  • să nu folosească telefonul mobil sau căști audio atunci când se angajează în traversare;
  • să poarte haine deschise la culoare ori elemente reflectorizante pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă;
  • să circule numai pe trotuar, iar acolo unde acesta lipsește, pe partea stângă a drumului, cât mai aproape de margine.

De asemenea, bicicliștilor li se recomandă:

  • să respecte regulile de circulație și să se deplaseze doar pe sectoarele de drum unde le este permis accesul;
  • să circule pe pistele special amenajate, iar în lipsa acestora, pe partea carosabilă, cât mai aproape de marginea din dreapta;
  • să se asigure corespunzător înainte de a schimba direcția de mers sau banda de circulație;
  • să nu circule sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe;
  • să nu transporte alte persoane pe bicicletă, dacă aceasta nu este prevăzută din construcție cu loc suplimentar;
  • pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, să utilizeze sistemul de iluminare și elemente reflectorizante (vestă, benzi, accesorii montate pe bicicletă).

