Rompetrol face nouă locuri de joacă în Ploiești

Ploieștiul va avea nouă locuri de joacă noi. Ac estea vor fi finanțate de Rompetrol – KMG International.

Anunțul a fost făcut de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu. Acesta a precizat că opt locuri de joacă vor fi amenajate până la sfârșitul anului cu implicarea Asociației Dăruiește Aripi.

Noile locuri de joacă vor fi realizate pe stgrăzile: Grindului, Soldat Arhip Nicolae, Tudor Vladimirescu / Popa Farcaș, Poștei / Praga, Cameliei bl. 111, Mărășești / Aleea Ciucului, Aleea Streiului (Parc Câineni) și în cartierul Bariera București.