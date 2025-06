Trupa cu peste 210 milioane de aprecieri vine la Republik Fest

Hooverphonic va concerta la a doua ediție Republik Fest (5-7 septembrie 2025), în Parcul Constantin Stere. Un mix de hituri, toate cu zeci și chiar sute de milioane de aprecieri, piese care au făcut și continuă să facă parte din playlisturile celor care apreciază muzica de calitate.

- Publicitate -

Trupa vine în formula originală la Ploiești, la capătul unui turneu aniversar – 25 de ani de la lansarea albumului „The Magnificent Tree”, albumul care a dat hituri precum: „Mad About You”, „Vinegar & Salt”, „Out of Sight” sau „Jackie Cane”.

Belgienii de la Hooverphonic au lansat 10 albume în peste un sfert de secol. Hituri precum „Mad About You”, „Eden” sau „2 Wicky”, combină trip hop-ul cu rockul alternativ și cu muzica electronică.

Piesele trupei au fost incluse pe soundtrack-urile multor filme precum CSI, La Femme Nikita, I Know What You Did Last Summer, Permanent Midnight, The Interview, Stealing Beauty sau Third Watch.

Educație Claudia Niculae (UPG): „Pasiunea e de la tata” Claudia Niculae este director al Departamentului de Inginerie Mecanică din cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică a Universității Petrol-Gaze din Ploiești. Un om...

- Publicitate -

Reîntoarcerea solistei Geike Arnaert, artista care a urcat pe scenă alături de Hooverphonic din 1997 până în 2008, este apreciată de sutele de milioane de fani din întreaga lume. Aceasta a revenit în trupa în noiembrie anul trecut, iar momentul a fost celebrat cu o relansare a cunoscutei piese ‘Mad About You’ care împlinise 20 de ani. Nu mai puțin de 210 de milioane de aprecieri a avut această piesă pe Youtube. Reîntoarcerea lui Geike a venit natural, având în vedere că mulți fani ai trupei i-au simtit lipsa, considerând că Hooverphonic nu poate exista fără ea.

Poți fi și tu parte a acestui eveniment memorabil, ediția a doua Republik Fest, achiziționându-ți chiar acum abonamentul de aici.

Pe lângă Hooverphonic, Republik Fest 2025 promite și alți headlineri extraordinari, atât din România cât și din străinătate.

- Publicitate -

Nneka, denumită de legenda hip-hop Nas ca fiind “uimitoare” și “o artistă incredibilă”, este o cântăreață și compozitoare nigeriană cu multe premii în portofoliu și al cărui album de debut, “Victim of truth” a fost comparat de Sunday Times cu legendarul album “The Miseducation of Lauryn Hill”.

Versurile ei cu încărcătură politică și socială au consacrat-o rapid ca una dintre cele mai puternice voci ale Africii. Nneka examinează în muzica ei o multitudine de probleme sociale, inclusiv dragostea maternă, dragostea pentru creatorul divin, inimile frânte și căutarea dreptății. Lucrând neobosit în ultimul deceniu, Nneka a lansat 5 albume anterioare – “Victim of Truth”, “Concrete Jungle”, “No Longer At Ease”, “Soul Is Heavy” și “Love Supreme”, precum și un EP numit “My fairy tales”. Single-ul ei Heartbeat, din 2009, i-a adus o poziție în Top 20 în Marea Britanie, i-a facilitat o colaborare cu Nas și a fost, de asemenea, samplat de Rita Ora pentru colaborarea cu Tinie Tempah, “R.I.P.”, care a ajuns numărul 1 în topurile din Marea Britanie.

Deliric și Silent Strike fac muzică împreună din 2005, iar în 2016 au lansat sub label-ul independent Facem Records un dublu CD, denumit omonim “Deliric X Silent Strike”. De atunci, au apărut și volumele II și III ale acestei colaborări, cel mai recent chiar pe 29 mai 2025, cu un concert de lansare sold-out la Arenele Romane pe data de 14 iunie 2025.

- Publicitate -

Eveniment Angajați Hidro Prahova acuzați că au golit vidanje în râu Scandal la Breaza! Pentru a repara o defecțiune la stația de tratare a apelor uzate, mai mulți angajați ai Hidro Prahova, ar fi golit...

Deliric, pe numele adevărat Răzvan Eremia, este un artist român de hip-hop, care și-a început cariera muzicală în anii ’90, ca parte din grupul C.T.C. (alături de Doc și Vlad Dobrescu). De-a lungul timpului, Deliric și-a câștigat locul printre cei mai buni artiști lirici din România, jocurile sale de cuvinte și versurile complexe, cu multiple înțelesuri, fiind o marcă înregistrată a stilului lui complex.

Pe numele adevărat Ioan Titu, Silent Strike este câștigătorul premiului pentru muzică de film din cadrul celei de-a 55-a ediții a Grimme Preis. Artistul român a lansat și videoclipul unei piese numite „Control”, făcută în colaborare cu EM44. Clipul a fost nominalizat în cadrul Berlin Music Video Awards 2019 la categoria Best Editor. A compus coloana sonoră a proiectului “Sibiu – Capitală Culturală Europeană în 2007” și este unul dintre cei mai prolifici compozitori de muzică electronică din România.

Proiectele create de Deliric și Silent Strike au fost și printre primele din hip-hop-ul românesc care au beneficiat de o fuziune cu muzica simfonică, prin colaborarea cu Muse Quartet și Muse Orchestra.

- Publicitate -

Subcarpați, o formație deja arhi-cunoscută pentru publicul românesc și nu numai, s-a născut în 2010, la inițiativa lui Alexe Marius Andrei aka Bean MC. La granița dintre folclor și ritmuri moderne, de electro și hip-hop, Subcarpați pune preț pe tot ce înseamnă tradițional românesc.

Subcarpați declară că reinterpretează folclorul în manieră proprie și aduce în prim-plan ideea că e important să ne conectăm la originile noastre. Au ales să vorbească despre patriotism și dragostea pentru valorile tradiționale fără a transforma asta într-un discurs patetic.

Muzica Subcarpați este în același timp familiară și diferită de tot ce se cântă astăzi în România. De altfel, nu este ceva ce poate fi descris sau încadrat în vreun gen muzical, ci un sunet pe care trupa vă invită să-l descoperiți cu fiecare album și fiecare concert.

- Publicitate -

Cu multe formule și proiecte conexe, Subcarpați oferă cu fiecare ocazie nu doar un concert, ci un adevărat spectacol unde este aproape imposibil de stat pe loc.

byron cântă rock cu influențe diverse, s-au înființat în 2006 și au lansat de atunci 8 albume de studio, trei concerte filmate si 3 viniluri. Sunt obișnuiți să cânte atât electric pe scene mari de festival în fața a mii de spectatori cât și acustic sau alături de cvartet de coarde sau orchestră simfonică. Au filmat un concert în Salina Turda (la 100 de metri adâncime), difuzat pe HBO România. Apoi au compus coloana sonoră pentru un serial original HBO. În 2014 au filmat la Teatrul Național din Cluj concertul „Electric Marching Band” cu o fanfară militară și un cor de elevi, urmat de albumul „Eternal Return”, înregistrat în High Resolution la Dublin în celebrele studiouri Windmill Lane și masterizat la Londra la Abbey Road Studios.

În 2019 byron au lansat albumul ‚nouă’ compus în totalitate în limba română, un album despre noi, despre România, dedicat nouă. Un album despre inconștientul colectiv, despre tăceri și mersul nostru zilnic pe ață.

- Publicitate -

Cel mai recent material – efemeride – lansat la finalul lui 2023 printr-un turneu național de promovare este o colecție de conversații pe care nu le purtăm, o privire directă în ochii omului din oglindă. Pe parcursul celor 10 piese, byron te poartă într-o călătorie prin universul complex al gândurilor și trăirilor recurente, al anxietăților și întrebărilor existențiale, toate împletite subtil cu un fir de speranță și unul de distors.

Anul acesta a fost lansat și un single, “Totul e sub control”, care păstrează sunetul distinctiv al trupei, dar care îi și cimentează statutul de trupă etalon al rock-ului alternativ din România.

În afară de headlinerii anunțați până acum, ce sigur vor încânta, surprinde și mișca sufletul celor prezenți la a doua ediție Republik Fest, publicul va avea și alte acte artistice minunate de descoperit sau redescoperit, multe alte nume îndrăgite urmând a fi anunțate în perioada următoare.

- Publicitate -

Prețurile abonamentelor la Republik Fest vor crește începând cu 1 august, așa că acum este cel mai bun moment de a cumpăra bilete la preț de Early Bird.