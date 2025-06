Ro-Alert în Ploiești. COD PORTOCALIU de furtună

Locuitorii din Ploiești au primit un mesaj RO-Alert miercuri, 4 iunie 2025, care vizează o avertizare meteorologică COD PORTOCALIU.

„Avertizare meteorologică COD PORTOCALIU de averse torențiale care vor acumula peste 25…35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, grindină, valabilă pâna la ora 17:00. Evitați deplasările și luați măsuri de adăpostire și autoprotecție.

Weather alert – heavy rain that will accumulate locally 25…35 l/sqm, frequent electric discharges, wind intensifications, hail. Period of manifestation until 17:00. Avoid any travels and take shelter and self-protection measures! ISU PH”, a fost mesajul recepționat de cei din Ploiești.