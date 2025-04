Mihaela Rus, de pe patul de spital: „Voi face plângere penală”

Mihaela Rus, manager al Teatrului „Toma Caragiu” din Ploiești, încă din anul 2015, este internată la secția de neurologie a SJU Ploiești, după ce, a povestit aceasta, a fost suspectă de AVC în urma evaluării anuale, care a avut loc „în condiții deloc obiective”. În replică, primarul Mihai Polițeanu a precizat că specialiștii în domeniu sunt cei care se pot pronunța cu privire la felul în care s-a derulat evaluarea, dar și procedura care trebuie urmată în continuare. ( VIDEO la finalul textului)

Mihaela Rus a primit nota 6,52, în condițiile în care, spune aceasta, „totul a fost regizat. Mihai Bercaru, consilierul onorific al primarului Polițeanu spune, de luni bune, că <aranjează el cultura la Ploiești și că va fi viitorul director al teatrului>. Am mesaje în acest sens. Pare că remanierea, la Ploiești, a început cu mine. Eu am fost pionierul, din păcate”, a povestit Mihaela Rus de pe patul de spital.

Mihaela Rus, director al teatrului încă din anul 2015, a susținut interviul de evaluare anuală în fața unei comisii care, a povestit aceasta, i-a pus numai „bețe în roate”.

„Un evaluator din Ungaria, care nici nu pricepea foarte bine ce spun în limba română, dar căruia, în condițiile unui buget de austeritate, i-au fost plătite cheltuielile cu deplasarea, o doamnă, director adjunct al Teatrului Mic din București,cu o abordare rigidă și cu o atitudine vădit împotriva mea, și un al treilea evaluator, consilier al primarului Mihai Polițeanu, domnul Cristian Ardelean.

S-a văzut clar că nu mă mai vor la conducerea teatrului și că altele sunt interesele. Mai exact, și am dovezi în acest sens, acest Mihai Bercaru, consilier onorific al primarului Mihai Polițeanu, răspândește de luni de zile informații cum că el va fi viitorul director al teatrului, că < va avea el grijă de cultura din Ploiești>. Nu am crezut vreodată că astfel de jocuri pot fi făcute inclusiv la nivel de instituții de cultură. Am un așa gust amar de îmi vine să vomit”, ne-a transmis Mihaela Rus.

Aceasta intenționează ca, odată externată, luni dimineață, să depună contestație la Primăria municipiului Ploiești, dar și la Prefectura Prahova pentru „vicii de procedură în ceea ce privește evaluarea anuală”.

„Au termen trei zile să răspundă la contestație. În cazul în care răspunsul va fi negativ și nu se va face o reevaluare obiectivă, atunci eu nu voi mai fi la conducerea teatrului. Va fi asugurat un interimat, însă, pentru nedreptatea care mi-a fost făcută, eu voi lupta.

Nu vor câștiga râzboiul. Poate au câștigat o bătălie, dar eu nu cedez. Munca mea de ani de zile, dedicarea, sufletul pe care l-am pus nu pot fi batjocorite așa”, a mai spus Mihaela Rus, care a mai precizat că împotriva lui Mihai Bercaru, consilier onorific pe cultură al primarului Polițeanu, va depune plângere penală.

Contactat de către observatorulph. ro, primarul Mihai Polițeanu a oferit informații cu privire la componența comisie de evaluare, cu precizarea că doar specialiștii în domeniu sunt cei care se pot pronunța legat de felul în care a decurs evaluarea actualului manager al teatrului, Mihaela Rus.