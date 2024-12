6 decembrie 1949 – La penitenciarul Piteşti a început procesul de „reeducare” prin tortură

Pe 6 decembrie, în 1949, la penitenciarul Piteşti a început procesul de „reeducare” prin tortură. Scopul experimentului, conform principiilor leniniste în interpretarea PCR, a fost lepădarea convingerilor și ideilor politice și religioase a deținuților, și în cele din urmă alterarea personalității până la punctul obedienței absolute.

Închisoarea Pitești este numele sub care este cunoscut fostul penitenciar din Pitești, România, renumit pentru așa-zisele încercări de „reeducare”, efectuate sub autorizația autorităților comuniste în perioada anilor 1949-1952 (cunoscute și sub denumirea Experimentul Pitești sau Fenomenul Pitești).

Acest experiment nu poate fi redus la o scuză pentru administrarea unor bătăi și torturi brutale, administrate zilnic cu scopul de a „reeduca total” deținuții politici, majoritatea studenți, membri în grupări interzise de comuniști ca Partidul Național Țărănesc și Partidul Național Liberal, precum și cei inspirați de Garda de Fier sau membri sioniști ai comunității evreiești din România.

Esența metodei folosite la Pitești era transformarea victimelor în călăi, tortura putând fi apreciată drept un simplu mijloc, nu un scop.

Estimările totale referitor la numărul celor care au suferit acest experiment sunt cuprinse între aproximativ 1000 și 5000. A fost cel mai mare și cel mai agresiv program de spălare a creierului prin tortură din blocul de Est. În Pitești se desfășoară anual Simpozionul Internațional „Experimentul Pitești – Reeducarea prin Tortură”, ajuns în 2016 la ediția a 16-a.

6 decembrie – evenimente și personalități

1864 – S-a născut Nicodim Munteanu, patriarhul României între anii 1939-1948, membru de onoare al Academiei Române.

1865 – Statele Unite au adoptat Al Treisprezecelea Amendament al Constituției, prin care s-a abolit sclavia.

1877 – A apărut prima ediţie a ziarului Washington Post. The Washington Post este cel mai mare ziar american din Washington, DC. Este totodată și una dintre cele mai vechi publicații ale orașului, fiind fondată în anul 1877. Ziarul este deținut de compania media The Washington Post Company și a fost premiat cu 47 de premii Pulitzer până în prezent.

1877 – Inventatorul american Thomas Alva Edison a realizat prima înregistrare sonoră recitând „Mary had a Little Lamb”, la West Orange, New Jersey.

1892 – La Teatrul Mariinski din Sankt Petersburg a avut loc premiera baletului „Spărgătorul de nuci” de Piotr Ilici Ceaikovski.

1903 – S-a născut N.I.Herescu, latinist, poet, prozator, eseist, traducător, fondator şi director al Institutului Român de Studii Latine din Bucureşti (1937-1945), preşedinte al Societăţii Scriitorilor Români, director al Fundaţiilor Culturale Regale Carol I din 1940.

1912 – A decedat Ion Mincu, arhitect, membru fondator şi preşedinte al Societăţii Arhitecţilor din România, întemeietorul şcolii româneşti de arhitectură (Casa Lahovary, Şcoala Centrală de fete).

1916 – Primul Război Mondial – Puterile Centrale capturează Bucureștiul.

1917 – Explozia de la Halifax – Cartilaginous SS Mont-Blanc încărcat cu materiale explozibile, s-a ciocnit de vasul norvegian Im, în portul canadian Halifax și a sărit în aer. Explozia a făcut victime peste 1900 de persoane. 9.000 de oameni au fost răniți și o mare parte a orașului a fost distrusă.

1965 – S-au încheiat lucrarile la prima magistrală feroviară electrificată din România, Brașov-Predeal.

1973 – Gerald Ford depune jurământul în calitate de preşedinte al SUA, în urma demisiei lui Richard Nixon. A fost singurul preşedinte al Statelor Unite care nu a fost ales prin vot.

1998 – S-a constituit Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

2005 – A fost semnat, la Bucureşti, acordul privind instalarea unor baze americane militare pe teritoriul României; este primul acord de acest gen semnat de Washington cu un fost stat comunist din Europa de Est.