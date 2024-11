În perioada 26, 27 octombrie 2024, la sala Europa – Consiliul Județean Prahova, publicația on-line INFO PLOIEȘTI CITY și ASOCIAȚIA SINDROM DOWN PLOIEȘTI, cu sprijinul C.J. Prahova, au organizat Spectacolul umanitar aniversar „IPC – 14 ani – Implicare, Ploiești, Comunitate”.

Evenimentul a conținut momente de: muzică live, dans popular și modern, belly dance, prezentare de modă by ADA ROSE și un atelier de informare – Inspectoratul Județean de Jandarmi Prahova.

Parteneri: Asociația Antreprenorilor de Fapte Bune, Savdarius Intercom, ADA Rose, Casa de Cultură „I.L. Caragiale” Ploiești, Fundația Pater Noster, ASCHF-R (PRAHOVA), Funtastic Fiesta, Teatrul Ancuța, Fitness Club Nico – Asociația „Întoarce-te la Sport”, EPG-Eximprod Grup, Asociația Valex, Asociația „Sindrom Down Plus București”.

Partener foto: Angi Rădulescu-Foto și Viorel Ardeleanu. Sonorizare:Iulian Petrescu

Au urcat pe scenă peste douăzeci de artiști și trupe, cunoscute în Prahova. Ca bonus fiind organizate o prezentare de modă by ADA ROSE, momente de dans oferite de copiii de la Asociația „Sindrom Down Plus București”, dar și un moment de laugher yoga prezentat de către Nicoleta Mocanu – Asociația „ Întoarce-te la sport”.

„Am ajuns la vârsta primului buletin. După două săptămâni agitate și obositoare, împreună cu a mea prietenă și colaboratoare (Corina Ardeleanu – Președinte Asociația Sindrom Down Ploiești) și cu sprijinul necondiționat al Consiliului Județean Prahova, am reușit să realizăm un alt spectacol de gală, tipic INFO PLOIEȘTI CITY.

Pe această cale, mulțumesc partenerilor, trupelor de dans, artiștilor și nu în ultimul rând publicului prezent (în cele două zile). Vă promitem …IMPLICARE, PLOIESTI, COMUNITATE, nu este doar un slogan. Pentru noi este ca un mod de viață, pasiune, respect și iubire pentru copii, tineri, bătrâni, oraș și județ.

Să ne revedem cât de curând și sănătoși.” a declarat pentru observatorulph.ro, managerul și fondatorul publicației on-line, INFO PLOIEȘTI CITY.