Povestea lui Răzvan Nedu, campionul nevăzător, participant la Dac Warrior

Deși nu știe cum arată, la propriu, lumea, Răzvan Nedu, la cei 27 de ani pe care îi are, reușește să facă din imposibil posibil. Deși vede doar 1% din capacitatea normală, este cel mai medaliat sportiv român la paraclimbing și a reușit să cucerească unii dintre cei mai impresionanți munți din lume, cum ar fi MontBlanc, Elbrus, Matterhorn, Kilimanjaro, ducând steagul României pe cele mai înalte culmi. Deficiența de vedere nu l-a împiedicat nicio secundă să devină antrenor de escaladă, iar în competiția Dac Warrior a intrat motivat de dorința de a se autodepăși mereu și mereu.

Prieten cu Mihai Nistor, un alt competitor „Dac Warrior”, care și-a pierdut vederea la vârsta de opt ani, Răzvan, care este și șahist, povestește că, deși viața l-a încercat încă de la naștere, nu i-a plăcut niciodată să se lamenteze.

„Am avut două variante: să mă închid într-o bulă în care să mă simt protejat și condus de către alții sau să încerc să mă descurs singur și să îmi testez limitele. Nu a fost, nu este ușor, însă, dacă nu încerci, nu poți greși, iar dacă nu greșești, se poate spune că nu prea trăiești”.

Nu și-a dorit vreodată să devină model pentru cineva, însă, cu siguranță, nu puțini sunt cei care au ce învăța de la tânărul care vede lumea doar în lumini și umbre. Cățărător, căpitanul lotului de paraclimbing al României și instructor de escaladă în sală și pe stâncă, Răzvan a adunat numeroase medalii, iar, în 2021, la Moscova, a devenit vicecampion mondial la paraclimbing.

„Am descoperit sportul undeva prin liceu. De atunci, întreaga mea viața este o competiție cu mine însămi. Nu am avut, nu am și nu vreau să am timp să mă vait și să mă întreb „de ce mi-a fost dat să duc o asemenea povară? M-am adaptat și am învățat să iau tot ce e mai bun și mai frumos de la viață. Nu văd, dar sunt fericit, sunt împăcat cu viața pe care o am, nu îmi place să stau pe loc”.

În competiția Dac Warrior, desfășurată pe domeniul „Ferma Dacilor”, din Tohani, Răzvan Nedu s-a înscris la cursa de 11 km cu obstacole.

A fost prima sa participare, însă, spune acesta, cu siguranță, nu și ultima.

„Dac Warrior pentru mine înseamnă prieteni pe care mi i-am făcut, înseamnă conexiune cu natura, înseamnă bucuria de a alerga și de a simți cu ochii minții fiecare formă de relief.

Pe tot parcursul traseului, Răzvan, dată fiind deficiența de vedere, a fost însoțit de un ghid, prietena sa, care a reprezentat „ochii mei din teren”. „Avem un cod verbal, ea a alergat la mică distanță în fața mea și m-a avertizat cu privire la obstacole. În plus, am fost ancorat cu o chingă, iar la viraje, coarda respectivă trăgea dreapta sau stânga în funcție de situație”, ne-a spus acesta.

Când face sport, când e în sală sau pe munte, Răzvan Nedu spune că este cu adevărat liber și fericit. Mai greu îi este să se descurce pe stradă, printre oameni.

Pe stradă, te încurcă o grămadă de lucruri, mărturisește Răzvan, inclusiv oamenii, eu îi numesc, în glumă, evident, obstacole umblătoare. „La metrou, de exemplu, pățesc de multe ori să mă lovesc cu oameni și ei să zică: ce faci, nu vezi? Și eu să le zic: nu, iar apoi se uită la bastonul alb, simbol al independenței pentru noi, nevăzătorii, și zic: stai că ăsta chiar nu vede.”

Care sun planurile campionului nevăzător? Să participe în continuare la Dac Warrior, fiindcă și el este un luptător, să urce și pe alte vârfuri, dar și să reprezinte România la Jocurile Olimpice de la Los Angeles în 2028. Toate ghidându-se după principiul care l-a însoțit întreaga viață: „Curajul nu este absența fricii, ci triumful asupra ei”.