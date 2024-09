A noua ediție Karpatia Horse Show 2024: Concurs Complet Internațional de 4*, show-uri, demonstrații și muzică live

Cea de-a noua ediție a Karpatia Horse Show, ce va avea loc în perioada 27 și 29 septembrie pe vastul Domeniu Cantacuzino din Florești, Prahova, are în prim plan disciplina ecvestră care a impresionat anul

acesta la Jocurile Olimpice de la Paris – Concursul Complet Internațional de 4*, cu cele trei probe obligatorii: dresaj, cross-country (sărituri obstacole naturale) și sărituri obstacole.

În cele trei zile de regal hipic, spectatorii vor descoperi la Karpatia Horse Show atracțiile unui eveniment unic în România. Cele două arene vor găzdui trei competiții hipice, peste cinci show-uri ecvestre și demonstrații. Mai mult, vineri și sâmbătă programul este extins până seara cu două concerte pe Scena Palatului Micul Trianon. Artiștii principali care vor urca pe scena evenimentului, cu amprente distincte în peisajul muzical românesc sunt Leoaia și Sarmalele Reci (vineri, 27 septembrie) și Jazzy Jo și Mihail (sâmbătă, 28 septembrie).

Pe cele 150 hectare de natură variată ale Domeniului Cantacuzino din Florești vor fi organizate plimbări și peste douăzeci de activități destinate adulților si copiilor. Începând cu acest an, copiii beneficiază și de un centru de activități. Prin achiziționarea unui bilet dedicat activităților pentru copii este asigurat accesul nelimitat la un număr extins de activități, iar părinții vor beneficia de zone de terasă și relaxare.

În plus, vor exista trei zone gastronomice, iar pentru cei dornici să petreacă întreaga perioadă pe domeniu organizatorii propun o zonă de camping cu facilități moderne.

Karpatia Horse Show– singurul eveniment de acest gen din România – este o invitație la evadare din cotidian, alături de familie, prieteni sau colegi. Domeniul Cantacuzino fiind la doar o oră distanţă de Capitală și de alte orașe din județele Prahova, Dâmbovița și Brașov.

„Am fost plăcut impresionat să descopăr la Concursul Complet Internațional ce a avut loc în cadrul Jocurilor Olimpice de la Paris mai multe cupluri cal-călăreț care au participat la diferite evenimente ecvestre, pe care le-am organizat de-a lungul anilor. Pe unii dintre ei îi vom revedea și în acest an la Florești performând la Concursul Complet de 4*. Estimăm deja că vom avea participanți din Austria, Bulgaria, Finlanda și Marea Britanie.

Din punct de vedere al performanței sportive ediția a IX-a este prima în care reușim organizarea Concursului Complet Internațional de nivel 4* într-un an care nu este pre-olimpic și ne propunem să păstrăm acest nivel. În plus, în cadrul Karpatia Horse Show vom organiza finala națională de Concurs Complet pentru călăreți de 2* și novici,” spune Mihnea Vîrgolici, Directorul evenimentului Karpatia Horse Show.

“O competiție de acest gen este o noutate pentru România de azi și o fereastră deschisă către noi experiențe. Evenimentul a crescut în popularitate de la o ediție la alta și, iată, anul trecut am avut peste 15.000 de vizitatori. A devenit un <<must-visit>> pe agenda multor bucureșteni, brașoveni, ploieșteni, dar și a multor francezi, englezi sau a altor străini din România și nu numai.” spune Irina Bossy Ghica, proprietar al Domeniului Cantacuzino din Florești, Prahova.

“Mă bucur să regăsesc la fiecare ediție Karpatia Horse Show prieteni dragi care vin special din Franța, Anglia sau Germania pentru a asista la acest spectacol ecvestru excepțional. Am avut chiar și vizita ambasadorilor Franței, în mai multe rânduri. Semn că această competiție a atins un nivel de calitate demn de cele care se desfășoară în țări cu o tradiție hipică mult mai veche și continuă”, completează Bossy Ghica.

Trei zile de concursuri, show-uri, demonstrații și muzică live

Programul fiecărei zile are ca element central una dintre cele trei probe pe care cuplurile cal-călăreț le susțin în cadrul Concursurilor Complete, dar și concursuri demonstrative, show-uri, demonstrații, concerte live și alte activități cu valențe distincte în fiecare zi pentru a vă bucura de experiențe cât mai diferite dacă treceți pragul evenimentului în toate cele trei zile.

Prima zi a evenimentului, vineri, 27 septembrie, va începe după prânz și aduce în centrul atenției proba de dresaj – în care este evaluată armonizarea cuplului cal-călăreț prin urmărirea unui parcurs elaborat de mișcări.

Surpriza din acest an este prezența lui Spencer Sturmey, unul dintre cei mai apreciați comentatori sportivi din lume și cel care a descifrat spectatorilor Eurosport tainele acestui sport la Jocurile Olimpice. Un călăreț de 5* foarte experimentat , el va susține și un stagiu de pregătire pentru călăreți înaintea demarării celei de-a noua ediții a Karpatia Horse Show, alături de Cristina Călin, o sportivă cu o vastă experiență în arta dresajului, desăvârșită la Școala de Elită a Federației Ecvestre Franceze, Cadre Noir, apoi în Marea Britanie și Dubai, de unde a revenit în Europa, câștigând Campionatul Balcanic de Dresaj.

Cei doi vor susține o lecție de echitație deschisă cuplurilor cal – călăreț avansați, dar şi un master-class de dresaj clasic.

Este o zi a relaxării, a discuțiilor tihnite, a plimbărilor pe domeniu, care se continuă cu concertele de seară menite să prelungească starea de destindere după o săptămână intensă. Anul acesta organizatorii propun o trupă nouă, dar remarcabilă, Leoaia, și mereu actualii Sarmalele Reci.

Sâmbăta, 28 septembrie este ziua adrenalinei. În proba de cross concurenţii de la Concursul Complet Internațional și din finala Campionatului Național vor parcurge, în funcție de nivelul la care participă, până la 6 kilometri pe teren variat, sărind peste obstacole naturale spectaculoase pentru a-și dovedi rezistenţa şi viteza în orice condiţii.

În această zi, publicul va avea la dispoziţie zone de belvedere de unde vor putea urmări evoluția concurenților la trecerea peste obstacolele cele mai impresionante.

Starea de suspans a zilei este prelungită de către marii maeștri ai atelajelor prin proba de maraton și parcurgerea cu viteză a obstacolelor labirint.

Programul este extins seara prin concerte menite de asemenea să surprindă și să incite, iar anul acesta propunerile sunt Jazzy Jo care aduce un jazz cu influențe de soul și ritmuri energice, urmată de Mihail, poate singurul artist experimental din peisajul artistic românesc cu succes mainstream și sute de milioane de vizualizări.

Ziua de închidere a evenimentului, duminică, 29 septembrie este una plină de fast care, pe lângă probele din cadrul competițiilor, propune show-uri şi parade şi surprinde emoția premierii celor mai buni sportivi.

Tot în ultima zi a evenimentului, va avea loc o demonstrație de sărituri peste obstacole fixe. Cătălina Sfetea, multiplă campioană națională și în elita europeană a săritorilor de obstacole va face un moment demo de sărituri la mare înălțime. Parade retro-mobil sau de life-style completează programul zilei, o zi a eleganței și a întâlnirilor memorabile într-un cadru unic.

Programul Karpatia Horse Show și bilete găsiți pe website-ul evenimentului

Începând cu această ediție, spectatorii pot opta pentru acces în tribune acoperite cu loc asigurat, tribune ce înconjoară arena principală. De asemenea, facilitățile zonei VIP vor fi extinse masiv prin dublarea zonei de terasă și creșterea numărului de loje care pot găzdui grupuri de prieteni sau parteneri.

O parte dintre fondurile strânse prin vânzarea biletelor sunt direcţionate către restaurarea Domeniului Cantacuzino şi consolidarea Palatului Micul Trianon care necesită intervenții urgente.

Pentru a intra în atmosfera Karpatia Horse Show vă invităm să urmăriţi secvențe retropective de la ediția 2023.

Mai multe detalii şi imagini de la ediţiile anterioare şi ce va urma găsiţi pe paginile oficiale:

https://show.karpatiahorse.ro/

https://www.facebook.com/karpatiahorse/ şi

https://www.instagram.com/karpatiahorseshow/.

Bilete și abonamente până la 25 septembrie

Preţul unui abonament pentru cele 3 zile de show costă 120 lei pentru adulţi și 60 de lei pentru un copil. Preţul unui abonament pentru tribuna acoperită cu loc asigurat (28 și 29 septembrie) este de 100 de lei de persoană.

Preţul biletelor valabile o singură zi, pentru vineri, 27 septembrie este 60 lei pentru adulţi, 30 lei pentru copii, iar în weekend, 28 sau 29 septembrie prețul unui bilet este de 80 de lei pentru adulți și 40 de lei pentru copii. Prețul unui bilet în tribuna acoperită cu loc asigurat este de 50 de lei.

După data de 26 septembrie se mai pot achiziționa bilete de o zi (27 sau 28 sau 29 septembrie) contra sumei de 100 lei pentru un adult și 50 lei pentru un copil, iar în tribuna acoperită cu loc asigurat este de 75 de lei/loc.

Organizatorul a facilitat și o zonă de camping pentru 10 rulote, 30 de autoturisme și 200 de adulți. Mai multe detalii aici.

În zilele de desfăşurare ale evenimentului, bilete valabile pentru o singură zi se pot achiziţiona şi de la punctele de acces pe Domeniul Cantacuzino.

Programul complet al evenimentului îl regasiți aici

Organizatori: Karpatia Horse Show 2024, Ediţia a IX-a, este un eveniment organizat de: Asociaţia Ecvestră Hipohouse, Domeniul Cantacuzino, Rumor Consult în parteneriat cu Federaţia Ecvestră Internaţională şi Federaţia Ecvestră Română.

Partener pentru inovație: Pluriva

Sponsori: Engie, Procema, Gonzales Group, Autoklass, Michelin, Team Telecom, Glamour Floors, Bucovina, Zetea, Serve

Parteneri Scena Micul Trianon: CulturAll Inclusive 21, Stage Media Expert

Parteneri: Pentru Cai, Simar, MSl Logistic

Partener Media Principal: Magic FM

Parteneri media: Adevărul, Historia, Dilema, Newsweek, Biz, Business Review, Nine O’Clock, Wall-Street, Financial Intelligence, PressHUB, Alist Magazine, Haute Culture Magazine, Gentlemen’s Journal, Kudika, Garbo, We Love Sport, IQads, Smark, TukTuk.ro, Sunt Parinte, Clopotel

Parteneri media locală: Transilvania Business, Grupul Observatorul Prahovean, Columna TV, Dada TV, Radio Sun City, Generatia lui John, Ziarul de Prahova, Prahova News, Ziarul Oglinda de azi, Universul Argeșean, Ziarul Argeșul