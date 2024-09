RO-Alert emis în Ploiești. Sunt așteptate ploi torențiale

ISU Prahova a transmis un mesaj RO-Alert în Ploiești care anunță o schimbare bruscă a vremii. Sunt așteptate averse torențiale care vor acumula 25…40 l/mp.

Potrivit ANM, avertizarea de tip cod portocaliu este valabilă în intervalul orar 16:10 – 18:00.

Localitățile vizate sunt: Ploiesti, Brazi, Filipeștii de Pădure, Valea Călugărească, Bucov, Bărcănești, Puchenii Mari, Ariceștii Rahtivani, Filipeștii de Târg, Târgșoru Vechi, Blejoi, Poienarii Burchii, Albești-Paleologu, Berceni, Șirna, Gorgota, Râfov, Păulești, Dumbrava, Mănești, Cocorăștii Colț, Tinosu;



RO-Alert

Avertizare meteo-INTENSIFICĂRI ALE VÂNTULUI, frecvente descărcări electrice, averse torențiale care vor cumula local peste 25-40 l/mp. Perioada de manifestare – 11.09.2024, interval orar 16:10-18:00. Evitați deplasările şi luaţi măsuri de adăpostire şi autoprotecţie! Weather alert – WIND INTENSIFICATIONS, frequent electric discharges, heavy rain that will accumulate locally over 25-40 l/sqm. Period of manifestation – 11.09.2024, time slot 16:10-18:00. Avoid any travels and take shelter and self-protection measures! IGSU