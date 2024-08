Titi Aur, despre despre adolescentul care conducea periculos o trotinetă electrică, printre mașini: „Ministerul Educației se consideră vinovat? Tresare vreun pic?”

Titi Aur, specialist în conducere defensivă, semnalează lipsa educației rutiere în special în cazul copiilor de 14 ani care au voie legal să conducă o trotinetă. Acesta a comentat, la DCNews, un video în care un tânăr trece cu trotineta printre mașini, peste linia continuă pe diagonală, fiind aproape de un accident.

„Când te duci la Ministerul Educației și spui de educație rutieră ți se spune că nu e timp, că au de făcut matematică, fizică. Ministerul se consideră vreun pic vinovat pentru faza asta? Tresare un pic?”, spune Titi Aur, citat de edupedu.ro.

Specialistul în conducere defensivă a comentat imaginile cu un adolescent aflat pe o trotinetă electrică în timp ce mergea pe contrasens și era să fie acroșat de o mașină.

„Are dreptul legal să circule cu trotineta după 14 ani? Are dreptul! S-a urcat pe o trotinetă, are 14 ani în buletin și a circulat pe drumul public. Că e complet anormal cum merge, că trece peste linia continuă … nu l-a învățat nimeni. Sistemul de pregătire și societatea atât i-a spus, că trebuie să aibă 14 ani și să meargă pe drum, nu pe trotuar. El merge pe drum și are 14 ani. Este un exemplu perfect de educație națională în România. Este un exemplu perfect de educație națională a noastră.

Când te duci la Ministerul Educației și spui de educație rutieră ți se spune că nu e timp, că au de făcut matematică, fizică, opționale etc. Asta se întâmplă! Eu vin acum și întreb: Ministrul Educației se consideră vreun pic vinovat pentru faza asta? Tresare un pic? Să spună clar: „noi nu facem nimic pentru asta”. Toată lumea zice că să facă Poliția Rutieră. Ce să facă Poliția Rutieră? Să trimită polițiști prin școli și să învețe fiecare copil? Se duc dar ating maxim 5% dintre elevi cu toate ONG-urile. Și noi facem, am mers la licee din Ploiești, dar facem puțin. Poliția rutieră face și mai mult decât ONG-urile. Eu vorbesc de societate, de ministrul Educației, de primul ministru, fac ceva pentru asta?”, a spus Titi Aur.

Acesta mai semnalează și faptul că unii profesori vin la cursurile de siguranță rutieră doar ca să își ia o diplomă pe care să o folosească la obținerea unui grad.