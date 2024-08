Emailuri false în numele Poliției. Românii sunt anunțați că sunt cercetați pentru pornografie infantilă

Destinatarii e-mail-urile sunt atenționați că vor fi arestați dacă nu se disculpă în termen de 48 de ore.

Dacă răspund și intra în jocul escrocilor, ulterior victimelor le sunt solicitați bani, pentru a scăpa de detenție. La nivel internațional, acest tip de fraudă este cunoscut sub denumirea de „government impersonation scams”.

Am luat măsuri legale impotriva ds. pentru pornografiei nfantila, pedofille, pornografie cibernetica hărtuire sexuală si ultraj contra bunelor moravuri. In urma informatiilor obtinute in timpul unei perchezitii informatice.

Pentru informare: Legiuitorul a precizează că se vor aplica pedepse mai aspre

pentru infractiunile si contraventiile prevazute de codul penal savarsite prin intermediul retelei de telecomunicatii.

In urma investigatiei, am stabilit că ati comis fapte penale precum detinerea, vizionarea,

descarcarea si transmiterea de imagini si videoclipuri de natura exhibitionista sau pornografica infantila in conversatie cu persoane cu varsta sub 16 ani.

De asemenea, am constatat că mesajele erotice, scenele sexuale sau sesiunile de masturbare au fost transmise prin intermediul sesiunilor webcam si al chat-urilor instantanee.

Trebuie remarcat faptul că continutul sexual explicit si mesajele de natura sexuala accesibile minorilor sub 16 ani constitue infractiuni precum diseminarea de continut sexual, pornografie infantila, pedofilie, ciber-pornografie si hărtuire sexualã, care sunt pedepsite de lege.

Multe dintre informatile inregistrate prin infiltrare cibernetică reprezinta dovezi semnificative ale activitatii dumneavoastra infractionale.

Vă rugăm să ne trimiteti justificarea dvs. prin e-mail in termen de 48 de ore, astfel incât să o putem examina.

In cazul in care nu primim niciun raspuns după acest termen, vom concluziona ca acceptati acuzatille care vi se aduc.

Prin urmare, vom emite un mandat de arestare si veti fi arestat imediat de cea mai apropiata unitate de politie, dupa care vom trimite un raport instanteu din zona dumneavoastra.

In acest caz, vă vom inscrie in registrul national al infractorilor sexuali, iar dosarul dumneavoastră va fi transmis si organizatilor antipedofilie si presei.

Va rugam sa trimiteti răspunsul dumneavoastra la adresa de e-mail a conducerii: [email address removed]