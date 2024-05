Imagini spectaculoase cu aurora boreală, surprinse în Prahova

Aurora boreală a fost vizibilă, din nou, din România. Noaptea trecută, spectacolul luminos care a avut drept sursă o furtună geomagnetică de nivel 4, a fost vizibil inclusiv din Prahova.

Fotograful Bogdan Vasilescu a surprins cerul între orele 02.30 și 03.00, în localitatea Vărbila.

„Azi noapte a fost spectacol pe cerul Romaniei, iar #Prahova nu s-a lasat mai prejos… va las mai jos cateva imagini cu AURORA BOREALA, in toata splendoarea ei, asa cum s-a vazut intre 02:30 si 03:00 dimineata de langa localitatea #Varbila.

Behind the scenes (pentru pasionati): m-am trezit din intamplare undeva in jurul orei 02:00 si, cum mai fac uneori cand n-am somn, pun mana pe telefon sa vad ce se mai intampla… asa am aflat ca in seara asta activitatea solara a fost neobisnuit de intensa, aurora boreala facandu-si aparitia si pe teritoriul tarii noastre.

Astfel ca…. peste 30 de minute luam cheia de rezerva de la masina, geaca sotiei (nu-ntrebati de ce, poveste lunga…) trepiedul, 2 obiective si ieseam in papuci (ca cine mai are timp sa se incalte, nu?) sa fotografiez ceea ce vedeti mai jos dintr-un punct in care sa pot evita poluarea luminoasa.

La cat de rar este acest fenomen, pentru satul Varbila practic …acestea vor ramane singurele fotografii document in care aurora boreala a fost inregistrata vreodata” a scris Bogdan Vasilescu pe pagina de Facebook.

Imagini cu fenomenul rar ne-au fost trimis si de cititorii ziarului, cărora le mulțumim pe această cale.

