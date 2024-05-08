Întreruperi Electrica în Prahova în perioada 13-17 mai. Lista localităților afectate

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiești anunță întreruperea alimentării cu energie electrică pentru perioada 13.05.2024 –17.05.2024
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|Nr.
crt.
|Data întreruperii
|Intervalul orar
|Locația (localitatea + străzi)
|1.
|13.05.2024
|08:00
|16:00
|LOCALITATEA – PAULESTII NOI
|2.
|14.05.2024
|08:00
|16:00
|LOCALITATEA – PAULESTII NOI
|3.
|13.05.2024
|09:00
|15:00
|LOCALITATEA – SLANIC- STR. MARAMURES; BAIA ROSIE; FRUNZEI; BISERICII; BDUL MUNCII; CAROL DAVILA; DUMBRAVEI; ING. CAROL S CAROCIONI CRACIUN(NR. 1-8); CALEA PLOIESTI (NR.1-42)
|4.
|13.05.2024
|09:00
|11:00
|LOCALITATE -CAMPINA- STR. FERICIRII; SC ETU, SC APA TALEA , SC NYT CIM SERV, SRL STATIE ITP
|5.
|13.05.2024
|11:00
|13:00
|LOCALITATE – CAMPINA- STR. SCHELELOR, STR. ALEEA PARCULUI, STR. CASTANILOR, STR. SALCAMILOR, STR. PLEVNEI, STR. ALEEA CONSTRUCTORULUI, STR. LUCEAFARUL
|6.
|13.05.2024
|09:00
|15:00
|LOCALITATE – TELEGA- STR. PRINCIPALA, STR. FIRICENI, STR. ZAPODIE
|7.
|14.05.2024
|09:00
|15:00
|LOCALITATE – SOTRILE- STR. PRINCIPALA
|8.
|14.05.2024
|09:00
|11:00
|LOCALITATE – CAMPINA- STR. CONSTANTIN ISTRATI(BLOCURI); SCOALA DE POLITIE
|9.
|14.05.2024
|11:00
|15:00
|LOCALITATE – CAMPINA- STR. ISLAZ, STR. ALEEA IZLAZ, STR. CAROL I, STR.ZIMBRULUI, STR. CARPATI, STR. CRISURI, STR. VIITORULUI, STR. DUNARII, STR. GRADINII, STR. ROZMARIN, STR. PANDURI, STR. ALEEA ALBINEI
|10.
|15.05.2024
|09:00
|11:00
|LOCALITATE – CAMPINA- STR. PETROLISTULUI, STR.INDUSTRIEI
|11.
|16.05.2024
|09:00
|11:00
|LOCALITATE – CAMPINA- STR. CAROL I, STR. CALEA DOFTANEI, STR. HENRI COANDA
|12.
|16.05.2024
|11:00
|13:00
|LOCALITATE – CAMPINA- STR. CAROL I, STR. 1 DECEMBRIE 1918, STR. DREPTATII
|13.
|16.05.2024
|13:00
|15:00
|LOCALITATE – CAMPINA- STR. DEMOCRATIEI
|14.
|16.05.2024
|09:00
|15:00
|LOCALITATE – TELEGA-STR. PRINCIPALA, STR. ZAPODIE, STR. FIRICENI, STR. BISERICII, STR. SOSEAUA NOUA, STR.HODOI, STR. BAI, STR. SCOLII, STR. VALE, STR. CENTRU
|15.
|17.05.2024
|09:00
|11:00
|LOCALITATE – CAMPINA- STR. GRIVITEI, STR. GRIGORE NICOLAE, STR. CAROL I, STR. MARASESTI, STR. PIATRA ARSA
|16.
|17.05.2024
|11:00
|13:00
|LOCALITATE – CAMPINA- STR. IN LUNCA, STR. CIOCARLIEI, STR. ALEEA PESTISORI
|17.
|17.05.2024
|13:00
|15:00
|LOCALITATE – CORNU-SORNU DE JOS- STR. TOPSENILOR, STR. ALEEA IZVOARELOR
|18.
|17.05.2024
|09:00
|15:00
|LOCALITATE – SOTRILE- STR. PRINCIPALA
|19.
|13 – 17.05.2024
|08:30
|15:30
|CONSUMATORII ALIMENTATI DIN PTA 3020 COADA IZVORULUI
|20.
|14.05.2024
|02:00
|04:00
|LOCALITATE – MIZIL STR. MIHAI BRAVU CU STRAZI ADIACENTE
|21.
|14.05.2024
|04:00
|06:00
|LOCALITATILE -FANTANELE , INOTESTI, COLCEAG , LOLOIASCA , CEPTURA, TOMSANI
|22.
|14.05.2024
|06:00
|08,00
|LOCALITATE – ALBESTI
|23.
|14.05.2024
|08:00
|12:00
|LOCALITATILE – VALEA CALUGAREASCA, BUCOV, CHITORANI
|24.
|14.05.2024
|12:00
|14;00
|LOCALITATILE – TANTARENI INTERSECTIE DN 1B CU CENTURA DE EST ) , PLOIESTI ( ZONA BARIERA BUCOV ) , MOARA NOUA, BERCENI, CORLATESTI , GHIGHIU
|25.
|14.05.2024
|14:00
|16;00
|LOCALITATILE – BARCANESTI, BRAZI
|26.
|14.05.2024
|09:00
|11:00
|LOCALITATILE – FULGA DE SUS, BOLDESTI – GRADISTEA, BLOCURI BABA ANA, PTA 1047 SI 1137 FULGA DE JOS,
|27.
|14.05.2024
|09:00
|11:00
|LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI, CIRCUIT T1 -BL 15B, 15A, 17B, 5H, 17A SC B, OGA 1, OGA 2, 5G, 5B, 5C, 5D, 5F; CIRCUIT T2- BL 15D, 15H, CT, 15C, 17A SC A, 5E, 5G, 5F, 5A, 6C
|28.
|13.05.2024
|11:00
|13:00
|LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI, CIRCUIT BL 7D, 8A, RESTAURANT-SUPER MARKET, BL 8B, 8C, 7A SC A, 7A SC B, 7B SC A, 7B SC B, 7C SC A, 7C SC B
|29.
|13.05.2024
|13:00
|15:00
|LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI, CIRCUIT T1 -BL 14B SC B, 9 SC E, 9 SC D, 9 SC C, 9 SC A,
|30.
|14.05.2024
|09:00
|11:00
|LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI, CIRCUIT T1- BL 11A, GRADINITA,BL 11C, 11D, 10C, 14A SC C, 10B, SCOALA,BL 10 D, 9 SC D, 10 SC A, 9A; CIRCUIT T2- BL 10D, SCOALA, BL 14C SC A, 10C, 9 SC A, 9 SC B, 11A, 11 B, 11 C, 12 B;
|31.
|14.05.2024
|11:00
|13:00
|LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI, CIRCUIT T1- BL 12E, 13 SC A, 12C, 12D, 12F SC B, 12B, 11D; CIRCUIT T2-BL 13 SC B, 12A, 12F SC A, 12C, 12E
|32.
|14.05.2024
|13:00
|15:00
|LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI, CIRCUIT T1- DEPOULUI- GARA, FANTANA -ARTEZIANA, GARA CFR SUD MACAZ; CIRCUIT T2-GARA CFR SUD MACAZE, DEPOULUI-VERONICA MICLE, SC DUK, AUTOGARA-IRTA, CFR
|33.
|15.05.2024
|09:00
|15:00
|LOCALITATE – PIETROSANI – LOCALITATE + PASTRAVARIE
|34.
|15.05.2024
|12:00
|14:00
|LOCALITATE – PLOIESTI, STR. DOBROGEI
|35.
|15.05.2024
|10:00
|12:00
|LOCALITATE – PLOIESTI, STR. VASILE GOLDIS
|36.
|15.05.2024
|09:00
|11:00
|LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA CARTIER PETROLULUI, CIRCUIT RAFOV-MECANICULUI, ATELIERULUI-RAFOV-BUNA VESTIRE CU DERIVATII SC MOBIAMBIANT, FIER VECHI
|37.
|15.05.2024
|11:00
|13:00
|LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA CARTIER PETROLULUI, CIRCUIT CAPORAL T.DUMITRESCU, SC MARAGET
|38.
|15.05.2024
|13:00
|15:00
|LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA CARTIER PETROLULUI, CIRCUIT FAGARAS, CORLATESTI, CAPORAL T.DUMITRESCU, AMZEI, DSV
|39.
|16.05.2024
|09:00
|11:00
|LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA BARIERA-BUCOV, CIRCUIT BL B4, CT, COMPLEX COMERCIAL, BL C2, ION CREANGA, GHE. DOJA, SC GOPA, MOOL PECO
|40.
|16.05.2024
|09:00
|14:30
|L0CALITATE – PLOIESTI, STR. STELUTELOR
|41.
|16.05.2024
|11:00
|13:00
|LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA BARIERA-BUCOV, CIRCUIT PECO MOOL, BL B2, C1, A2, CT, ANTENA GSM
|42.
|16.05.2024
|13:00
|15:00
|LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA BEREASCA, CIRCUIT FB ROMBAT, CASE PARTICULARE SPRE POD, FB BOSCH, LEA PADURII, LUMINISULUI, CD SPATE, SC ET SERVICE
|43.
|17.05.2024
|09:00
|11:00
|LOCALITATE – PLOIESTI, CIRCUIT TEHNOLEMN, LEA LILIACULUI, CLPOTEI-BAR BUCOV, CLOPOTEI-PT 198, SC CANDORLI-SCHULL
|44.
|17.05.2024
|11:00
|13:00
|LOCALITATE – PLOIESTI CIRCUIT T1- LEA PELINULUI,PELINULUI-REZERVA, SC ANA-STATE, MACARALE CIRCUIT T2-TEHNOLEMN-SCAUNE
|45.
|17.05.2024
|13:00
|15:00
|LOCALITATE – PLOIESTI CIRCUIT CALTUNASI, LUCERNEI, BUJORULUI, CRASMARITELOR, CRANGULUI, LUCERNEI 3-5 CU STR. DERIVATE
|46.
|13-17.05.2024 (5 zile)
|08:30
|16:30
|LOCALITATE – ALBESTI
|47.
|13 si 15.05.2024 (2 zile)
|09:00
|15:00
|LOCALITATE – COLT VALE, COLTU DE JOS, COCEANA
|48.
|14.05.2024
|09:00
|12;00
|LOCALITATE – PLOIESTI, HORTENSIEI-DN1-CAMP, HORTENSIEI DN1-ORAS, HORTENSIEI-CENTURA, PORCARIE-PETROCONSULT, BL. CENTRU, ALEEA ORHIDEEA FB5, FB4,FB3,FB2, FB1, FB E3 HORTENSIEI
|49.
|14 si 17.05.2024 (2 zile)
|09:00
|15:00
|LOCALITATE – PLAVIA
|50.
|16.05.2024
|09:00
|15:00
|LOCALITATE – TINOSU
|51.
|16.05.2024
|09:00
|15:00
|LOCALITATE – PLOIESTI BL 125 SC A, BL 122 A BL122 C1, BL GENESIS, BL 124 F, BL 125 E
Relații suplimentare puteți obține la telefon 0244 929 sau telverde 0800 500 205