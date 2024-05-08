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Întreruperi Electrica în Prahova în perioada 13-17 mai. Lista localităților afectate

Eveniment
Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Ploiești anunță întreruperea alimentării cu energie electrică pentru perioada 13.05.2024 –17.05.2024

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Nr.

crt.

Data  întreruperii Intervalul orarLocația (localitatea + străzi)
1.     13.05.202408:0016:00LOCALITATEA – PAULESTII NOI
2.     14.05.202408:0016:00LOCALITATEA  – PAULESTII NOI
3.     13.05.202409:0015:00LOCALITATEA  –  SLANIC- STR. MARAMURES; BAIA ROSIE; FRUNZEI; BISERICII; BDUL MUNCII; CAROL DAVILA; DUMBRAVEI; ING. CAROL S CAROCIONI CRACIUN(NR. 1-8); CALEA PLOIESTI (NR.1-42)
4.     13.05.202409:0011:00LOCALITATE -CAMPINA- STR. FERICIRII; SC ETU, SC APA TALEA , SC NYT CIM SERV, SRL STATIE ITP
5.     13.05.202411:0013:00LOCALITATE – CAMPINA- STR. SCHELELOR, STR. ALEEA PARCULUI, STR. CASTANILOR, STR. SALCAMILOR, STR. PLEVNEI, STR. ALEEA CONSTRUCTORULUI, STR. LUCEAFARUL
6.     13.05.202409:0015:00LOCALITATE – TELEGA- STR. PRINCIPALA, STR. FIRICENI, STR. ZAPODIE
7.     14.05.202409:0015:00LOCALITATE – SOTRILE- STR. PRINCIPALA
8.     14.05.202409:0011:00LOCALITATE – CAMPINA- STR. CONSTANTIN ISTRATI(BLOCURI); SCOALA DE POLITIE
9.     14.05.202411:0015:00LOCALITATE – CAMPINA- STR. ISLAZ, STR. ALEEA IZLAZ, STR. CAROL I, STR.ZIMBRULUI, STR. CARPATI, STR. CRISURI, STR. VIITORULUI, STR. DUNARII, STR. GRADINII, STR. ROZMARIN, STR. PANDURI, STR. ALEEA ALBINEI
10.  15.05.202409:0011:00LOCALITATE – CAMPINA- STR. PETROLISTULUI, STR.INDUSTRIEI
11.  16.05.202409:0011:00LOCALITATE – CAMPINA- STR. CAROL I, STR. CALEA DOFTANEI, STR. HENRI COANDA
12.  16.05.202411:0013:00LOCALITATE – CAMPINA- STR. CAROL I, STR. 1 DECEMBRIE 1918, STR. DREPTATII
13.  16.05.202413:0015:00LOCALITATE – CAMPINA- STR. DEMOCRATIEI
14.  16.05.202409:0015:00LOCALITATE – TELEGA-STR. PRINCIPALA, STR. ZAPODIE, STR. FIRICENI, STR. BISERICII, STR. SOSEAUA NOUA, STR.HODOI, STR. BAI, STR. SCOLII, STR. VALE, STR. CENTRU
15.  17.05.202409:0011:00LOCALITATE – CAMPINA- STR. GRIVITEI, STR. GRIGORE NICOLAE, STR. CAROL I, STR. MARASESTI, STR. PIATRA ARSA
16.  17.05.202411:0013:00LOCALITATE – CAMPINA- STR. IN LUNCA, STR. CIOCARLIEI, STR. ALEEA PESTISORI
17.  17.05.202413:0015:00LOCALITATE – CORNU-SORNU DE JOS- STR. TOPSENILOR, STR. ALEEA IZVOARELOR
18.  17.05.202409:0015:00LOCALITATE – SOTRILE- STR. PRINCIPALA
19.  13 – 17.05.202408:3015:30CONSUMATORII ALIMENTATI DIN PTA 3020 COADA IZVORULUI
20.  14.05.202402:0004:00LOCALITATE – MIZIL STR. MIHAI BRAVU CU STRAZI ADIACENTE
21.  14.05.202404:0006:00LOCALITATILE -FANTANELE , INOTESTI, COLCEAG , LOLOIASCA , CEPTURA, TOMSANI
22.  14.05.202406:0008,00LOCALITATE – ALBESTI
23.  14.05.202408:0012:00LOCALITATILE – VALEA CALUGAREASCA, BUCOV, CHITORANI
24.  14.05.202412:0014;00LOCALITATILE – TANTARENI  INTERSECTIE DN 1B CU CENTURA DE EST ) , PLOIESTI ( ZONA BARIERA BUCOV ) , MOARA NOUA, BERCENI, CORLATESTI , GHIGHIU
25.  14.05.202414:0016;00LOCALITATILE – BARCANESTI, BRAZI
26.  14.05.202409:0011:00LOCALITATILE –  FULGA DE SUS, BOLDESTI – GRADISTEA, BLOCURI BABA ANA, PTA 1047 SI 1137 FULGA DE JOS,
27.  14.05.202409:0011:00LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI, CIRCUIT T1 -BL 15B, 15A, 17B, 5H, 17A SC B, OGA 1, OGA 2, 5G, 5B, 5C, 5D, 5F;                                   CIRCUIT T2- BL 15D, 15H, CT, 15C, 17A SC A, 5E, 5G, 5F, 5A, 6C
28.  13.05.202411:0013:00LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI, CIRCUIT BL 7D, 8A, RESTAURANT-SUPER MARKET, BL 8B, 8C, 7A SC A, 7A SC B, 7B SC A, 7B SC B, 7C SC A, 7C SC B
29.  13.05.202413:0015:00LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI, CIRCUIT T1  -BL 14B SC B, 9 SC E, 9 SC D, 9 SC C, 9 SC A,
30.  14.05.202409:0011:00LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI,  CIRCUIT T1- BL 11A, GRADINITA,BL 11C, 11D, 10C, 14A SC C, 10B, SCOALA,BL 10 D, 9 SC D, 10 SC A, 9A; CIRCUIT T2- BL 10D, SCOALA, BL 14C SC A, 10C, 9 SC A, 9 SC B, 11A, 11 B, 11 C, 12 B;
31.  14.05.202411:0013:00LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI, CIRCUIT T1- BL 12E, 13 SC A, 12C, 12D, 12F SC B, 12B, 11D; CIRCUIT T2-BL 13 SC B, 12A, 12F SC A, 12C, 12E
32.  14.05.202413:0015:00LOCALITATE – PLOIESTI ZONA B-DUL BUCURESTI, CIRCUIT T1- DEPOULUI- GARA, FANTANA -ARTEZIANA, GARA CFR SUD MACAZ;                                    CIRCUIT T2-GARA CFR SUD MACAZE, DEPOULUI-VERONICA MICLE, SC DUK, AUTOGARA-IRTA, CFR
33.  15.05.202409:0015:00LOCALITATE – PIETROSANI – LOCALITATE + PASTRAVARIE
34.  15.05.202412:0014:00LOCALITATE – PLOIESTI, STR. DOBROGEI
35.  15.05.202410:0012:00LOCALITATE – PLOIESTI, STR. VASILE GOLDIS
36.  15.05.202409:0011:00LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA CARTIER PETROLULUI, CIRCUIT RAFOV-MECANICULUI, ATELIERULUI-RAFOV-BUNA VESTIRE CU DERIVATII SC MOBIAMBIANT, FIER VECHI
37.  15.05.202411:0013:00LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA CARTIER PETROLULUI, CIRCUIT CAPORAL T.DUMITRESCU, SC MARAGET
38.  15.05.202413:0015:00LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA CARTIER PETROLULUI, CIRCUIT FAGARAS, CORLATESTI, CAPORAL T.DUMITRESCU, AMZEI, DSV
39.  16.05.202409:0011:00LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA BARIERA-BUCOV, CIRCUIT BL B4, CT, COMPLEX COMERCIAL, BL C2, ION CREANGA, GHE. DOJA, SC GOPA, MOOL PECO
40.  16.05.202409:0014:30L0CALITATE – PLOIESTI, STR. STELUTELOR
41.  16.05.202411:0013:00LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA BARIERA-BUCOV, CIRCUIT PECO MOOL, BL B2, C1, A2, CT, ANTENA GSM
42.  16.05.202413:0015:00LOCALITATE – PLOIESTI- ZONA BEREASCA, CIRCUIT FB ROMBAT, CASE PARTICULARE SPRE POD, FB BOSCH, LEA PADURII, LUMINISULUI, CD SPATE, SC ET SERVICE
43.  17.05.202409:0011:00LOCALITATE – PLOIESTI, CIRCUIT TEHNOLEMN, LEA LILIACULUI, CLPOTEI-BAR BUCOV, CLOPOTEI-PT 198, SC CANDORLI-SCHULL
44.  17.05.202411:0013:00LOCALITATE – PLOIESTI CIRCUIT T1- LEA PELINULUI,PELINULUI-REZERVA, SC ANA-STATE, MACARALE  CIRCUIT T2-TEHNOLEMN-SCAUNE
45.  17.05.202413:0015:00LOCALITATE – PLOIESTI CIRCUIT CALTUNASI, LUCERNEI, BUJORULUI, CRASMARITELOR, CRANGULUI, LUCERNEI 3-5 CU STR. DERIVATE
46.  13-17.05.2024       (5 zile)08:3016:30LOCALITATE – ALBESTI
47.  13 si 15.05.2024 (2 zile)09:0015:00LOCALITATE –  COLT VALE, COLTU DE JOS, COCEANA
48.  14.05.202409:0012;00LOCALITATE – PLOIESTI, HORTENSIEI-DN1-CAMP, HORTENSIEI DN1-ORAS, HORTENSIEI-CENTURA, PORCARIE-PETROCONSULT, BL. CENTRU, ALEEA ORHIDEEA FB5, FB4,FB3,FB2, FB1, FB E3 HORTENSIEI
49.  14 si 17.05.2024 (2 zile)09:0015:00LOCALITATE – PLAVIA
50.  16.05.202409:0015:00LOCALITATE – TINOSU
51.  16.05.202409:0015:00LOCALITATE – PLOIESTI BL 125 SC A, BL 122 A  BL122 C1, BL GENESIS, BL 124 F, BL 125 E

Relații suplimentare puteți obține la telefon 0244 929 sau telverde 0800 500 205

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