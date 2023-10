Soluția managerului SJU Ploiești pentru a acoperi deficitul de personal la Neurologie: „Voi căuta medici la plata cu ora”

Spitalul Județean de Urgență Ploiești are în plan o colaborare cu o rețea medicală privată, în vederea contractării de doctori, plătiți la plata cu ora, pe secția de neurologie. Chiar dacă sunt patru cadre medicale care asigură urgențele pe această secție, necesarul ar fi de opt. Cum nimeni de la stat „nu găsește nicio soluție”, după cum a precizat managerul Bogdan Nica, va trebui găsită o formulă de colaborare cu medici care să presteze la plata cu ora.

Deficitul de personal medical de la SJU Ploiești este o problemă veche. „Gravă este situația la ATI și la Radiologie, dar și pe parte de Neuro. La Cardiologie am reușit să ne echilibrăm, pentru că și aici a fost o mare problemă. Avem acum trei medici pe parte intervențională și alți cinci pe secție.

Neurologia e o problemă acum, dar e o situație temporară. Am doi medici, unul în medical, unu altul care și-a luat concediu, fiind dreptul lui. Dar revin ambii. Mai am un medic nu normă întreabă și un altul, medic militar, pe jumătate de normă. Situația nu e roz, dar asta este… Ne-ar trebui opt doctori ca să fim acoperiți la un număr total de 90 de paturi”, a precizat managerul SJU Ploiești, Bogdan Nica.

Acesta a mai completat faptul că între spitalul din Ploiești și unități similare din Buzău, Dâmbovița, București există o strânsă colaborare. „Practic, rezolvăm urgențele la noi și trimitem spre internare pacienții către ei, în funcție de disponibilitate. La fel procedează și ei, în funcție de deficitul lor de personal. Încercăm să ne descurcăm.

Mulți medici nu vor să vină să lucreze la cel mai mare spital din Prahova. Presiunea e uriașă, răspunderea la fel. Mulți preferă spitalele mai mici, ori pe cele private. E mult mai liniște, nu îi doare capul. Iar dacă apar cazuri grave, trimitem tot la SJU să rezolve”.

Managerul Bogdan Nica intenționează, fiindcă altă soluție nu identifică la acest moment, ca, săptămâna viitoare, să scoată o achiziție publică de servicii neurologice, poate una dintre marile rețele private are medici care să vină pe program de lucru și în gărzi, la plata cu ora.