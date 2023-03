Pericol pentru șoferi pe strada Buna Vestire din Ploiești – FOTO

Un cititor ne-a trimis mai multe imagini de pe strada Buna Vestire din Ploiești cu mai multe bucăți de sârma care ies din asfalt.

Cititorul circula cu mașina pe strada Buna Vestire sâmbătă dimineață, iar la un moment dat a simțit că ceva i-a agățat dedesubtul mașinii.

„Noroc că am mașina înaltă și tot am simțit cum am agățat pe dedesubt. Alții cred că și-au făcut zob mașinile! Este în mijlocul benzii de rulare!”, ne-a transmis cititorul.

Din imagini se poate observa cum bucățile de sârmă care ies din asfalt au în jur de 25 de centimetri.

