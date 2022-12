Experiența neplăcută a unui ploieștean în Orășelul Copiilor organizat de Primărie, la Hipodrom. A plătit 40 de lei pentru a-și da copilul 3 minute în carusel

Un ploieștean a avut parte de o experiență neplăcută în Orășelul Copiilor organizat de Primăria Ploiești la Hipodrom. Pe lânga dezamagăriea pe care mulți o au față de felul în care arată Orășelul Copiilor în acest an, un cititor ne-a sesizat pe adresa redacției și o practică a comercianților pe care o consideră incorectă.

Pentru că siguranța copiilor care se dau într-un carusel nu este asigurată de comerciant, mulți părinți vor să-i însoțească pe cei mici. Numai că acest lucru este posibil doar contracost. Prețul? 20 de lei, așa cum este menționat și în afiș.

„Sâmbătă seara, fiind temeperatura destul de bună am zis să ies cu soția și copiii în Orășel.

Ajungem acolo, ne plimbăm puțin și cea mică, 2 ani, vrea să se dea în caruselul mic. O urc într-o mașină, plătesc 20 lei taxă și până să plece se urcă și soția să stea cu ea, să nu se ridice și să cadă.

Vine cel cu caruselul și mai cere 20 lei taxă de însoțitor. Îi spun că nu e normal și că ar trebui să se ocupe el siguranța copiilor.

Ne contrazicem puțin și până la urmă îi mai plătesc 20 lei. Total 40 lei pentru 3 minute.

După ce începe să se învârtă caruselul, totul era de râsul lumii. Pe lângă el alergau toți părinții copiilor care nu au vrut plătească taxa suplimentară.

Am mai dat-o pe cea mică și în alte dăți în carusele dar <<taxă de însoțitor>> nu am văzut până la ei.

După cele întâmplate, ne-am urcat în mașină și am plecat la cel de la Value Center unde am fost plăcut impresionați de amabilitatea comercianților.

Mă declar foarte dezamăgit de <<japca>> comercianților.” ne-a declarat bărbatul.

Observatorul Prahovean a solicitat cu privire la această situație un punct de vedere Primăriei Ploiești.