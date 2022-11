Cum a convins-o violatorul pe mama fetițelor să le ia la el acasă: „Ne-a dat un bidon cu bere şi un pachet de ţigări”

Femeia a declarat la Antena 3 că l-a cunoscut pe Constantin Zapan în urmă cu trei săptămâni, în timp ce acesta lucra la montarea unor pavele pe strada unde locuia.

”S-a împrietenit cu soțul meu. Şi lucra aici pe stradă, punea pavaje și apoi zice: „nu-mi face o cafea, doamnă? Mă duc eu să-ți cumpăr o pungă de cafea și e un zahăr”. A adus, i-am făcut cafea, i-am dus afară la poartă” a spus femeia.

Vineri seara, suspectul a venit acasă la mama fetițelor cu un bidon de bere și un pachet de țigări.

”Mi-a zis doamnă, nu lași fetele să vină până la noi să facem un grătar? Se joacă și cu copiii. Am zis că nu. Și după aia ne-am hotărât amândoi, am zis hai să meargă două ore. S-au făcut două ore şi am sunat la telefon, închis toată noaptea, am sunat şi la 23:00, și la 2:00, și la 4:00 nimic” a declarat femeia.