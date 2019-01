Ploieștean amendat cu 500 de lei după ce a filmat o ambulanță care circula pe contrasens, fără girofar

După ce a surprins pe camera de bord a propriei mașini – o autospecială a Serviciului de Ambulanță făcând slalom printre pietoni pe o zebră din oraș, fără ca salvarea să fi avut semnalele acustice și luminoase în funcțiune, tânărul de 29 de ani a sunat la 112 și a anunțat incidentul.

Bărbatul le-a spus polițiștilor că a încercat să îl atenționeze pe șoferul Ambulanței, însă acesta și-a continuat drumul fără probleme, chiar și pe contrasens.

Tânărul, amendat pentru că a făcut ''abuz de apel la 112''

Publicitate - continuă să navighezi Continuă să citești

''Mi-a făcut un proces verbal, o amendă de 500 de lei pentru că, am făcut abuz de apel la 112. - Vă rog frumos, uitați-vă pe cameră, că am camera, am filmările! A spus că, nu...nu vede dânsul unde este infracțiunea! '' le-a povestit tânărul pentru televiziunea națională.

Ambulanțierul care ar fi abuzat de poziția sa este cercetat acum de polițiști și de superiori.

''În cauză a fost deschisă o anchetă internă, urmând ca, în funcție de rezultatul acestor verificări să se dispună măsurile legale'', precizează purtătorul de cuvînt al IPJ Prahova, Raluca Brezeanu.

Daniel Nicolae, director SAJ Prahova: '' Dacă se dovedește că, într-adevăr, a încălcat regulile de circulație, va fi sancționat.''

Ploieșteanul e decis însă, să atace în instanță amenda primită.

Miruna Alexandru De același autor









NEGATIV MEDIA - Creator de conținut online

comunicare[@]negativmedia.ro