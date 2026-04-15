Ministrul Educației, Mihai Dimian, nu știe cât este media de promovare la bacalaureat

Autor: Luiza Toboc
Mihai Dimian - sursa foto edupedu.ro

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a făcut o gafă majoră în timpul unei declarații susținute la Iași, în a treia zi de Paște, afirmând în mod eronat că pragul de promovare la bacalaureat este media 5. Gafa lui Dimian, rostită relaxat într-o vizită oficială la Iași, nu este doar o eroare de moment. Este genul de declarație care scoate la suprafață o problemă mai adâncă: slăbiciunea  competenței la vârful unui sistem.

Aflat într-o vizită de lucru în județ, ministrul a afirmat că „spre deosebire de bacalaureat, unde avem o medie de 5 pentru a promova acest examen(…)”. Afirmația a fost făcută în contextul în care legislația în vigoare prevede că media minimă de promovare este 6,00, cu condiția obținerii a cel puțin nota 5 la fiecare probă scrisă. Declarația a fost făcută în cadrul unei discuții despre simulări și evaluarea elevilor.

„Spre deosebire de Bacalaureat, unde avem o medie de 5 pentru a promova acest examen (…) la Evaluarea Națională nu avem o astfel de medie, drept urmare întrebarea este dacă facem această evaluare pentru a ierarhiza elevii într-o anumită zonă (…) Este important să folosim aceste note pentru a departaja sau e diferit de pragul notei 5, cum este la Bacalaureat?” a afirmat ministrul Educației la Iași.

De fapt, la bacalaureat, media generală se calculează ca medie aritmetică a notelor de la probele scrise, cu două zecimale și fără rotunjire, cu excepții limitate. De exemplu, 5,99 devine 6,00 pentru a permite promovarea.

