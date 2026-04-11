Redarea burselor olimpicilor, blocată în Parlament. Proiectul a ajuns la a 23-a amânare

Proiectul de lege care prevede reintroducerea burselor pentru elevii olimpici și schimbarea modului de plată cu ora pentru profesori este blocat în Camera Deputaților, după ce a ajuns la a 23-a amânare consecutivă. Deși a fost adoptat de Comisia pentru muncă încă din 22 septembrie 2025, proiectul nu poate fi votat în plen pentru că lipsește raportul comisiei, un document obligatoriu în procedura legislativă.

De peste șase luni, proiectul este trecut pe ordinea de zi, dar este amânat de fiecare dată.

Potrivit edupedu.ro, proiectul a fost adoptat cu amendamente, însă raportul nu a fost trimis mai departe, ceea ce blochează întregul proces.

Comisia este condusă de social-democrații Adrian Solomon, iar amendamentele au fost propuse de acesta și de Alexandru Mihai Ghigiu. Situația este una neobișnuită, mai arată sursa citată, întrucât același partid a inițiat modificările și le-a votat în comisie, dar nu a mai trimis raportul către plen, astfel că proiectul rămâne blocat.

Proiectul prevede reintroducerea burselor pentru olimpici între 25% și 100% din salariul minim pentru competițiile internaționale și 700 de lei pe lună pentru cele naționale precum și schimbarea modului de plată cu ora pentru profesori.