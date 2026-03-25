Ce subiecte au avut de rezolvat elevii la ultima probă a simulării examenului de bacalaureat

Autor: Luiza Toboc
Elevii claselor a XII-a au susținut miercuri, 25 martie, proba la alegere a profilului și specializării. A fost a treia etapă a simulării examenului de bacalaureat, după evaluarea la limba română și disciplina obligatorie, matematică sau istorie.

La ultima probă a simulării, disciplina la care elevii au susținut proba la alegere a fost diferită în funcție de specializarea urmată în liceu.

Astfel, elevii de la profil real au putut opta pentru materii precum biologie, fizică, chimie sau informatică.

Elevii de la profil uman au avut de ales între discipline precum geografia, logica, psihologia, sociologia, economia sau filosofia.

La filiera tehnologică, opțiunile au inclus biologie, fizică, chimie ori geografie.

Subiectele și baremele pot fi descărcate aici:

https://subiecte.edu.ro/2026/simulare/simulare_bac_XII/

Rezultatele simulării examenului de bacalaureat vor fi anunțate pe 3 aprilie 2026.

Notele sunt transmise individual candidaților și nu sunt trecute automat în catalog, decât la cererea elevilor.

Examenul național de Bacalaureat are loc în luna iunie, iar calendarul probelor scrise este următorul:

  • 2–4 iunie – Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
  • 4 iunie – Încheierea cursurilor pentru elevii claselor a XII-a/a XIII-a
  • 8–10 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
  • 10–11 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
  • 11–12 iunie – Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
  • 15–17 iunie – Evaluarea competențelor digitale – proba D
  • 29 iunie – proba scrisă la limba și literatura română
  • 30 iunie – proba obligatorie a profilului
  • 2 iulie – proba la alegere a profilului și specializării

Rezultatele inițiale ale examenului național vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale, după contestații, pe 13 iulie.

