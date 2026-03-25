FIRST for EVERYONE la Ploiești: ateliere interactive de robotică și educație pentru toți pasionații de tehnologie

Comunitatea pasionaților de tehnologie, educație și dezvoltare personală este invitată să participe la FIRST for EVERYONE, o serie de ateliere interactive organizate la Ploiești, dedicate viitorului educației și inovației.

Atelierele sunt deschise publicului larg și se adresează tuturor celor interesați de tehnologie, lucru în echipă și gândire inginerească, indiferent de nivelul de experiență.

Unde și când au loc atelierele

Programul evenimentului se desfășoară în intervalul 10:00 – 11:30, în ambele zile:

7 aprilie – AFI Ploiești, Strada Calomfirescu nr. 2

8 aprilie – ZBOR Hub Ploiești, Strada Nicolae Simache nr. 4

Ce pot învăța participanții

Pe parcursul atelierelor, participanții își vor putea dezvolta competențe esențiale precum:

gândirea critică

abilități de construcție și rezolvare de probleme

comunicare și exprimare

Ce includ activitățile

workshopuri tehnice, axate pe dezvoltarea abilităților inginerești și practice

workshopuri non-tehnice, dedicate public speaking-ului și designului

FIRST for EVERYONE este conceput ca o experiență incluzivă, în care fiecare participant poate învăța lucruri noi și poate contribui activ la o comunitate orientată spre colaborare și dezvoltare.

Participarea este gratuită, pe bază de înscriere, prin completarea formularului online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSendUVpOYbr6mKyeoRxMWKVRXJv6OpFNYTrFze1EFN5JE47XQ/viewform?pli=1

Evenimentul este susținut de comunitatea infO(1)Robotics, în parteneriat cu Asociația Nație Prin Educație, organizație non-profit fondată de Dana Războiu.

Asociația promovează educația STEM pentru peste 5.000 de elevi de liceu anual și coordonează, încă din 2016, Programul Național FIRST Tech Challenge în România, organizând competiții regionale și naționale dedicate elevilor.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul oficial: natie.ro