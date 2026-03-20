Ploieștiul devine astăzi capitala muzicii clasice. Elevi din 6 județe luptă pentru calificarea la Națională

Ploieștiul găzduiește astăzi una dintre cele mai importante competiții dedicate tinerelor talente din muzica clasică. Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală pentru Învățământul Gimnazial – faza zonală – a început la Colegiul Național de Artă „Carmen Sylva”.

Evenimentul reunește elevi de la școli de profil din șase județe: Prahova, Argeș, Dâmbovița, Dolj, Gorj și Mehedinți, care vor concura pentru calificarea în etapa națională și pentru obținerea trofeelor puse în joc.

Participanții își vor demonstra talentul la mai multe categorii instrumentale, printre care pian, vioară și alte instrumente de coarde, instrumente de suflat din lemn și alamă, percuție, dar și instrumente populare.