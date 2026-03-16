Concurs de desen, „O imagine cât o mie de cuvinte!”, organizat de jandarmii ploieșteni

În perioada 16 martie – 03 aprilie 2026, Gruparea Mobilă de Jandarmi Ploiești organizează concursul de desen „O imagine cât o mie de cuvinte: Jandarmii, prietenii noștri!”, ediția a II-a.

Concursul este destinat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 14 ani și face parte din seria evenimentelor organizate cu ocazia Zilei Jandarmeriei, sărbătorită în fiecare an la data de 3 aprilie. Câștigătorii concursului vor fi anunțați pe data de 4 aprilie.

Tema concursului: „O imagine cât o mie de cuvinte: Jandarmii, prietenii noștri!”

Copiii sunt invitați să își folosească imaginația și talentul artistic pentru a realiza desene care ilustrează jandarmii din propria perspectivă. Fie că aleg să îi reprezinte în misiune, în situații din viața de zi cu zi sau în momente de prietenie și colaborare cu oamenii, suntem nerăbdători să descoperim viziunea lor!

Cerințe de participare:

Desenele trebuie să fie originale și realizate de mână;

Lucrarea va fi realizată pe format A4;

Fiecare desen va fi însoțit de numele și vârsta autorului.

Termen limită:

Lucrările pot fi trimise până la data de 30 martie 2026, prin:

e-mail: [email protected]

WhatsApp: 0749 034 919

sau depuse la sediul unității: str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 257, municipiul Ploiești.

În data de 31 martie 2026, desenele vor fi publicate pe pagina de Facebook a Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești, unde prietenii și susținătorii concurenților vor putea vota lucrarea preferată până pe 3 aprilie, ora 23:00. Pe data de 4 aprilie, vor fi anunțați câștigătorii. Se vor acorda două premii pentru cele mai votate lucrări și un premiu al juriului.

Îi încurajăm pe copii să își exprime creativitatea și să participe la acest concurs. Așteptăm cu drag desenele lor și sperăm să descoperim cât mai multe lucrări pline de imaginație!