Ilie Bolojan critică profesorii care boicotează simularea Evaluării Naționale: „Sunt acțiuni care afectează copiii”

Premierul României, Ilie Bolojan, a criticat vineri, 13 martie 2026, profesorii care boicotează simularea examenelor naționale, deoarece este vorba de „acțiuni care afectează copiii”. Bolojan a transmis că cei aflați în serviciul public ar trebui să trateze poziția cu responsabilitate.

Declarațiile au fost făcute vineri, în județul Bihor, în contextul în care profesorii din aproape 130 de școli din țară boicotează simularea pentru Evaluarea Națională 2026, potrivit datelor Ministerului Educației.

„Consider că este responsabilitatea noastră, inclusiv cea profesională, și a dascălilor, ca atunci când suntem în serviciul public, pe o funcție mai mare sau mai mică, să tratăm cu responsabilitate acest lucru”, a trasnmis premierul.

În Prahova, simularea examenelor naționale nu va fi afectată de boicotul cadrelor didactice.

Potrivit reprezentanților ISJPH, (Inspectratul Școlar județean Prahova) „simulările examenelor naționale se susțin în toate cele 130 de centre din județ. Până în acest moment, nu sunt semnale legate de imposibilitatea organizării lor”.

Calendarul simulării examenelor naționale

Evaluare Națională

• 16 martie 2026: Limba și literatura română – probă scrisă

• 17 martie 2026: Matematică – probă scrisă

• 18 martie 2026: Limba și literatura maternă – probă scrisă

• 30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor