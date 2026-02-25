Antreprenori din Prahova, întâlniri cu elevii în cadrul „Maratonului pentru Educație Antreprenorială”

Antreprenori și membri ai CONAF Prahova au continuat, în perioada ianuarie–februarie 2026, seria de întâlniri educaționale în licee din județ, în cadrul programului național „Maratonul pentru Educație Antreprenorială”. Inițiativa are ca obiectiv dezvoltarea competențelor antreprenoriale și orientarea profesională a elevilor.

- Publicitate -

Întâlnire cu elevii de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”

Pe 27 ianuarie 2026, la Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești, aproximativ 80 de elevi din trei clase de a X-a au participat la sesiunea interactivă coordonată de profesor Alina Ranenfir.

Invitatul special a fost Ștefan Enache, administrator al SC DYAFULL COM SRL, care le-a vorbit elevilor despre parcursul său profesional, provocările mediului de afaceri și importanța inițiativei personale.

- Publicitate -

La eveniment au fost prezenți și membri ai CONAF Prahova: Angie Mirea, Felicia Sândru și Aura Ozbay.

1 de 4

Educație antreprenorială la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”

Pe 2 februarie 2026, programul a continuat la Colegiul Economic Virgil Madgearu din Ploiești, unde 45 de elevi din clasele a X-a și a XI-a au participat la o nouă sesiune educațională, coordonată de profesor Simona Lupu.

Antreprenorul invitat, Mugurel Drăgușin, administrator al SC Dragokad Geometry SRL, a discutat cu tinerii despre importanța adaptabilității, a competențelor tehnice și a asumării riscurilor în afaceri.

- Publicitate -

Din partea CONAF Prahova au participat Angie Mirea, Nicoleta Stan, Violeta Rădulescu și Florentina Alexandrescu.

1 de 7

Programul va continua în județ

Reprezentanții CONAF Prahova au anunțat că activitățile din cadrul „Maratonului pentru Educație Antreprenorială” vor continua și în perioada următoare, prin noi întâlniri și sesiuni dedicate elevilor din alte unități de învățământ din județ.

Programul își propune să apropie mediul de afaceri de școală și să le ofere tinerilor repere reale din lumea antreprenoriatului, contribuind astfel la formarea unei generații mai bine pregătite pentru piața muncii și pentru inițiative proprii în domeniul economic.

- Publicitate -

VIDEO