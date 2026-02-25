Profesorii și studenții protestează, pe 25 februarie, în fața Palatului Cotroceni

Sindicaliștii din învățământ protestează miercuri, 25 februarie 2026, în fața Palatului Cotroceni, față de măsurile de austeritate impuse prin Legea Bolojan. Potrivit liderului FLSLI (Federația Sindicatelor Libere din Învățământ) la protest sunt așteptați aproximativ 500 de profesori. Manifestația este programată pentru ora 12.00.

Studenții se alătură și ei protestului sindicaliștilor din învățământul preuniversitar. Aceștia reclamă politicile de subfinanțare a educației din ultimul an și se declară nemulțumiți de faptul că taxele le-au fost majorate până la 3.500 de lei şi că le-au fost tăiate bursele.

Studenții contestă și intențiile de diminuare a bugetului alocat învățământului superior și Ministerului Educației și Cercetării prin legile bugetului de stat.

Scopul protestului dea stzăi este acela de a atrage atenția asupra nerespectării promisiunilor făcute de președintele Nicușor Dan.

„Vrem să îi reamintim președintelui că are o promisiune neonorată, dar și o obligație față de noi: domnia sa a stabilit la prima întâlnire, în noiembrie 2025, că o să ne revedem la 2 luni, cu datele pe masă, și că își va exercita rolul de mediere între Guvern și sindicatele din învățământ.

Au trecut aproape 4 luni și nu a mediat nimic”, a precizat, pentru Observatorul Prahovean, Simion Hăncescu.

Sindicatele din educație au mai anunțat declanșarea unei greve de avertisment în timpul simulărilor examenelor naționale. Aceasta va avea loc câte două ore pe zi: între 16 și 18 martie 2026 pentru clasa a VIII-a și între 23 și 26 martie pentru clasa a XII-a.